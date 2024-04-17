ВТБ тестирует собственную метавселенную

На конференции Data Fusion метавселенная позволила наглядно рассказать о том, как будут развиваться технологии искусственного интеллекта в будущем. Платформа была выбрана в качестве виртуальной площадки, на которой представители технологических стартапов рассказали о трендах в развитии технологий ИИ, о том, какие новые сервисы будут востребованы в будущем: например, технологии анализа эмоций пользователя, вспомогательные сервисы по обработке больших объемов документов и ряд других.