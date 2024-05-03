ВТБ начал возвращать кешбэк рублями

«Для банка программа лояльности — возможность выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и их близкими, которые доверяют банку решение широкого пула финансовых вопросов. В условиях „борьбы кешбэков“ преимущество у гибкой программы, которая адаптируется под предпочтения клиента и дает дополнительные привилегии тем, кто выбирает банк как основной — например, получает зарплату или пенсию в банке, хранит средства на счетах и вкладах, совершает ежедневные транзакции. В рамках обновления программы лояльности ВТБ мы предлагаем индивидуальный подход для всех наших клиентов и значительно упрощаем пользовательский путь благодаря переходу на начисление кешбэка в рублях вместо бонусов. Перезапуск программы станет одним из ключевых факторов роста нашей клиентской базы до 35 млн человек и утроения их транзакционной активности», — заявил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.