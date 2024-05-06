Белгородский фонд ЖКХ отсудил у Минобороны взносы на капремонт на 1 млн рублей

Фонд подал в суд из-за ненадлежащего исполнения обязательств по оплате взносов на капремонт в МКД, следует из решения Арбитражного суда Москвы.