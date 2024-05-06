Гладков сделал важное объявление для владельцев крупногабаритного транспорта

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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В населённые пункты приграничных районов Белгородской области с завтрашнего дня, 7 мая, запретят въезд крупнотоннажной техники. Такое решение приняли на еженедельном совещании правительства Белгородской области из-за оперативной обстановки.
Сообщается, что собственники транспорта, которые проживают в этих районах и отказываются перегнать их на предоставленные муниципалитетами безопасные места парковки, в случае повреждения транспорта из-за обстрелов могут лишиться компенсационных выплат за него. Что касается коммерческого транспорта, то данные обстоятельства будут распространяться на него в первую очередь.
Минимальное и максимальное расстояние до границы, где принятое решение будет действовать, обозначат главы районов и округов, исходя из обстановки.
Мера принята из-за возрастающих объёмов работ по восстановлению и затрат на них, так как возможности полностью «минимизировать ущерб» собственности нет.
«Козинка — населённый пункт, который подвергается частым обстрелам. Загоняет собственник, который там проживает, туда фуру большую. До границы 300-400 метров. Фуру повреждает, он придёт. Мы понимаем, сколько она стоит. Мы зачем создаём проблему, а потом героически пытаемся её решить? Проблема, мне кажется, решается простым способом. Выделяется место для стоянки в безопасном месте, охрана транспорта муниципалитетами. Нет? Тогда давайте договоримся, что эти риски собственник берёт на себя», — заявил Вячеслав Гладков.
Напомним, что в связи с обстрелами, которые привели к значительным повреждениям транспортных средств, белгородцам предложили перевозить машины в безопасные районы. В частности, для этого предложили использовать подземные и крытые парковки. Расходы на организацию и предоставление возможности правительство Белгородской области обещало взять на себя.