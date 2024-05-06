Гладков сделал важное объявление для владельцев крупногабаритного транспорта

«Козинка — населённый пункт, который подвергается частым обстрелам. Загоняет собственник, который там проживает, туда фуру большую. До границы 300-400 метров. Фуру повреждает, он придёт. Мы понимаем, сколько она стоит. Мы зачем создаём проблему, а потом героически пытаемся её решить? Проблема, мне кажется, решается простым способом. Выделяется место для стоянки в безопасном месте, охрана транспорта муниципалитетами. Нет? Тогда давайте договоримся, что эти риски собственник берёт на себя», — заявил Вячеслав Гладков.