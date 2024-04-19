Так где можно будет спрятать авто от обстрелов? Мэрия Белгорода предложила вариант

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Валентин Демидов, мэр Белгорода, рассказал, что были проанализированы все имеющиеся машино-места в паркингах. Сейчас рассматривается альтернативный вариант размещения автомобилей на плоскостных парковках в более безопасных местах города и района.
Окончательное предложение озвучат на ближайшем заседании оперативного штаба.
Ситуация с парковками давно волнует белгородцев. В связи с обстрелами и увеличившимися повреждениями автомобилей в городе сообщалось, что планируется перевозка авто в безопасные районы, в том числе на подземные и крытые парковки. Затраты на эти услуги планирует покрыть правительство Белгородской области.
На вопрос о том, когда можно будет спрятать машину, власти отвечали, что, когда механизм выделения мест (компенсации) будет утверждён, тогда информацию сообщат горожанам.
Жители Белгорода также жаловались, что паркинги подняли цены на стоянку после обстрелов Белгорода. По словам белгородцев, один из паркингов поднял ценник за суточную стоянку со 150 рублей до 300 рублей.