Так где можно будет спрятать авто от обстрелов? Мэрия Белгорода предложила вариант

Ситуация с парковками давно волнует белгородцев. В связи с обстрелами и увеличившимися повреждениями автомобилей в городе сообщалось, что планируется перевозка авто в безопасные районы, в том числе на подземные и крытые парковки. Затраты на эти услуги планирует покрыть правительство Белгородской области.