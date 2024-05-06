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Пожарный и спасённая собака

Белгородские пожарные помогли собаке выбраться из заброшенного погреба

6 мая 2024, 12:36
Фото: главное управление МЧС России по Белгородской области
Пожарный и спасённая собака
В Новооскольском городском округе пожарные спасли собаку, которая упала в заброшенный погреб. Местный житель обратился за помощью, спасатели оперативно прибыли на место, сообщает главное управление МЧС России по Белгородской области.

Вечером 3 мая в Единую дежурно-диспетчерскую службу Новооскольского городского округа поступило обращение от местного жителя. Он сообщил, что на территории его дома в заброшенный погреб провалилась собака.

Помощь людям в тот момент не требовалась, поэтому сотрудники МЧС отправились выручать животное. Один из пожарных спустился в погреб по лестнице. Животное не было агрессивно и охотно пошло на контакт со спасателем.

После того, как собаку достали, она осталась рядом и благодарно облизала руки пожарным. Позже питомец был передан заявителю.

В апреле пожарные белгородского МЧС спасли зайчонка. Они помогли животному скрыться от опасности — отпустили на территорию, которую удалось спасти от огня.

Пожарный и спасённая собакаПожарный и спасённая собака
Пожарный и спасённая собака Пожарный и спасённая собака
Пожарный и спасённая собака
Фото: главное управление МЧС России по Белгородской области
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