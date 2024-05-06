Белгородские пожарные помогли собаке выбраться из заброшенного погреба

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Вечером 3 мая в Единую дежурно-диспетчерскую службу Новооскольского городского округа поступило обращение от местного жителя. Он сообщил, что на территории его дома в заброшенный погреб провалилась собака.
Помощь людям в тот момент не требовалась, поэтому сотрудники МЧС отправились выручать животное. Один из пожарных спустился в погреб по лестнице. Животное не было агрессивно и охотно пошло на контакт со спасателем.
После того, как собаку достали, она осталась рядом и благодарно облизала руки пожарным. Позже питомец был передан заявителю.
В апреле пожарные белгородского МЧС спасли зайчонка. Они помогли животному скрыться от опасности — отпустили на территорию, которую удалось спасти от огня.