«Несчастная собака пострадала за преданность»: полиция проверит историю о пропаже пса

«Сначала он сказал, что собака в приюте. Потом забрал слова назад: сказал, что он только её усыпил снотворным и не забирал, а уехал. Потом отказался отвечать на вопрос о собаке, сказал: „Спросите у участкового“. Потом была версия с его стороны, что он всё-таки забрал собаку и выгрузил на улице», — продолжает белгородка.