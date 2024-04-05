«Несчастная собака пострадала за преданность»: полиция проверит историю о пропаже пса

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Жительница Стрелецкого рассказала о том, как якобы из-за местного ветеринара пропала собака её умершего соседа. 28 марта в селе скончался мужчина, его жена попала в больницу. Сотрудникам служб было необходимо попасть в дом, но собака не хотела их пропускать. Тогда белгородка помогла сотрудникам полиции и выманила собаку с помощью еды.
На следующий день для того, чтобы забрать тело усопшего, приехали специальные службы. С ними же был ветеринар.
«Он приехал, выстрелил в собаку, погрузил в багажник легковой машины и увёз. Очевидцам сказал, что сделал снотворное на несколько часов и что собаку повёз в приют», — утверждает белгородка.
Неравнодушная женщина, узнав о ситуации, поехала в клинику, где работает ветеринар. Она пишет, что специалист на вопрос о местонахождении собаки каждый раз давал разные ответы.
«Сначала он сказал, что собака в приюте. Потом забрал слова назад: сказал, что он только её усыпил снотворным и не забирал, а уехал. Потом отказался отвечать на вопрос о собаке, сказал: „Спросите у участкового“. Потом была версия с его стороны, что он всё-таки забрал собаку и выгрузил на улице», — продолжает белгородка.
Информации о том, где находится собака, до сих пор нет. Женщина настоятельно просит провести проверку.
«Хочу, чтобы люди обязательно узнали об этом ужасном поступке и несчастной собаке, которая пострадала за свою преданность», — просит белгородка.
Анна Куташова, глава администрации Белгородского района, ответила жительнице Стрелецкого, что информацию передадут в полицию для принятия соответствующих мер.
Ранее стало известно о нескольких случаях жестокого обращения с животными. В марте этого года мужчина избил собаку, которую губернатор Вячеслав Гладков подарил пострадавшей белгородской семье. Мужчина подошёл к женщине во время прогулки и начал угрожать, а затем избил собаку.
А в феврале неизвестные пытались перерезать бездомной собаке Тоше горло. Пёс, к счастью, выжил. Сейчас, по словам волонтёров, Тоша восстанавливается.