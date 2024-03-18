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Животные

Здоровье Миры в порядке: избившего подаренную Гладковым корги мужчину нашли

18 марта 2024, 08:21
Фото: Kandinsky
Животные

Избившего подаренную Гладковым пострадавшим белгородцам корги нашли

После публикации о корги Мире, пострадавшей от неизвестного в Дубовом, в редакцию Бел.Ру написала хозяйка собаки, Галина. Хозяйка и свидетели дали свои показания, а виновного в избиении корги мужчину нашли. Женщина уточнила, что здоровью Миры, подаренной Вячеславом Гладковым, ничего не угрожает.

Галина рассказала, что после публикации истории в СМИ неизвестного мужчину, который избил корги по кличке Мира, найти всё-таки удалось. Также удалось установить личности ещё четырёх человек, с которыми тот появился в парке, где женщина с трёмя белгородками выгуливала питомца.

Хозяйка Миры сообщила, что вчера она и ещё несколько свидетелей давали свои показания по поводу произошедшего 9 марта. К тому же, как оказалось, большой угрозы здоровью корги нет.

«У меня есть уточнения по написанному — Мируша была подарена [Вячеславом Гладковым] в декабре 2022 года, перед Новым годом. И сегодня нам пришли окончательные анализы, где разрешили ехать на выставку, потому что затемнение в лёгких вызвано, скорее всего, либо вдохом собаки во время снимка, либо ушибом. Но запрета на посещение выставки нет», — уточнила Галина.

Инцидент произошёл в парке в Дубовом. Примерно в 12:30. Четыре белгородки выгуливали своих собак, когда навстречу к ним вышла группа из пяти человек. Один из них, мужчина, подошёл к женщинам и начал угрожать. Далее он избил ногами корги Галины. Собака получила ушибы мягких тканей. Из-за травм на тот момент выступление Миры на выставке стояло под вопросом.

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