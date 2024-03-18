Здоровье Миры в порядке: избившего подаренную Гладковым корги мужчину нашли

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Галина рассказала, что после публикации истории в СМИ неизвестного мужчину, который избил корги по кличке Мира, найти всё-таки удалось. Также удалось установить личности ещё четырёх человек, с которыми тот появился в парке, где женщина с трёмя белгородками выгуливала питомца.
Хозяйка Миры сообщила, что вчера она и ещё несколько свидетелей давали свои показания по поводу произошедшего 9 марта. К тому же, как оказалось, большой угрозы здоровью корги нет.
«У меня есть уточнения по написанному — Мируша была подарена [Вячеславом Гладковым] в декабре 2022 года, перед Новым годом. И сегодня нам пришли окончательные анализы, где разрешили ехать на выставку, потому что затемнение в лёгких вызвано, скорее всего, либо вдохом собаки во время снимка, либо ушибом. Но запрета на посещение выставки нет», — уточнила Галина.
Инцидент произошёл в парке в Дубовом. Примерно в 12:30. Четыре белгородки выгуливали своих собак, когда навстречу к ним вышла группа из пяти человек. Один из них, мужчина, подошёл к женщинам и начал угрожать. Далее он избил ногами корги Галины. Собака получила ушибы мягких тканей. Из-за травм на тот момент выступление Миры на выставке стояло под вопросом.