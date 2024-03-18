Здоровье Миры в порядке: избившего подаренную Гладковым корги мужчину нашли

Инцидент произошёл в парке в Дубовом. Примерно в 12:30. Четыре белгородки выгуливали своих собак, когда навстречу к ним вышла группа из пяти человек. Один из них, мужчина, подошёл к женщинам и начал угрожать. Далее он избил ногами корги Галины. Собака получила ушибы мягких тканей. Из-за травм на тот момент выступление Миры на выставке стояло под вопросом.