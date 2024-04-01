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Published Сегодня, 10:16

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Updated Сегодня, 10:16

Собака

«Стой, можно я с тобой?» Около 20 собак из белгородского приграничья бросили хозяева

1 апреля 2024, 10:16
Фото: Изображение Midjourney
Собака

В приют для собак в Белгороде привезли оставленных животных из приграничья

О брошенных белгородцами питомцах рассказали в мэрии Белгорода. Животных привезли в приют для собак, где их продержат до возвращения хозяев.

В мэрии Белгорода рассказали о 20 собаках, которых привезли в областной центр из приграничья волонтёры и сотрудники Росгвардии. Их хозяева покинули небезопасные районы, однако питомцев с собой забрать не смогли.

Как рассказала мастер участка отлова безнадзорных животных на улице Коммунальной, 22 Наталья Пчёлкина, животных будут держать в приюте до тех пор, пока не вернуться их хозяева. Сейчас их кормят, за ними ухаживают и содержат так же, как и других подопечных приюта.

Кроме этого, белгородцам напомнили и о других собаках, которых можно забрать к себе в семью. В приюте находятся 317 четвероногих друзей.

Собаки в приюте БелгородаСобаки в приюте Белгорода
Собаки в приюте БелгородаСобаки в приюте Белгорода
Собаки в приюте БелгородаСобаки в приюте Белгорода
Собаки в приюте БелгородаСобаки в приюте Белгорода
Собаки в приюте БелгородаСобаки в приюте Белгорода
Собаки в приюте Белгорода
Фото: сайт мэрии Белгорода
Что делать, если в покинутых белгородцами домах в приграничье остались животные?
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#Общество#Белгородская область#Животные#Новости Белгорода#Приют#Собаки#Белгород#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Белгородское приграничье
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