«Стой, можно я с тобой?» Около 20 собак из белгородского приграничья бросили хозяева

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В мэрии Белгорода рассказали о 20 собаках, которых привезли в областной центр из приграничья волонтёры и сотрудники Росгвардии. Их хозяева покинули небезопасные районы, однако питомцев с собой забрать не смогли.
Как рассказала мастер участка отлова безнадзорных животных на улице Коммунальной, 22 Наталья Пчёлкина, животных будут держать в приюте до тех пор, пока не вернуться их хозяева. Сейчас их кормят, за ними ухаживают и содержат так же, как и других подопечных приюта.
Кроме этого, белгородцам напомнили и о других собаках, которых можно забрать к себе в семью. В приюте находятся 317 четвероногих друзей.