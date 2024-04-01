«Стой, можно я с тобой?» Около 20 собак из белгородского приграничья бросили хозяева

Как рассказала мастер участка отлова безнадзорных животных на улице Коммунальной, 22 Наталья Пчёлкина, животных будут держать в приюте до тех пор, пока не вернуться их хозяева. Сейчас их кормят, за ними ухаживают и содержат так же, как и других подопечных приюта.