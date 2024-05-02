В первый праздничный выходной в Белгороде при пожаре погиб мужчина

В этот же день в столице региона произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Горького. Из дома спасли шестерых человек с помощью трёхколенной лестницы, ещё одну женщину спасли с помощью спасательного средства. Самостоятельно из дома эвакуировались 45 человек.