В первый праздничный выходной в Белгороде при пожаре погиб мужчина

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
28 апреля в Белгороде в третьем Подлесном переулке произошёл пожар в неэксплуатируемой бытовке. В результате возгорания один мужчина погиб, второй пострадал.
Также 28 апреля в областном центре загорелась двухкомнатная квартира на бульваре Первого Салюта. Пожарные спали собственника квартиры, мужчину 1976 года рождения.
В этот же день в столице региона произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Горького. Из дома спасли шестерых человек с помощью трёхколенной лестницы, ещё одну женщину спасли с помощью спасательного средства. Самостоятельно из дома эвакуировались 45 человек.
Несколькими днями ранее, 23 апреля, в Белгороде на улице Садовой произошёл пожар в однокомнатной квартире на третьем этаже. Пожарные спали из огня мужчину 1998 года рождения. Самостоятельно по лестничным маршам из дома эвакуировались шесть человек.
22 апреля во время ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении в Старом Осколе пожарные спали мужчину 1972 года рождения.
Кроме того, за неделю пожарные шесть раз ликвидировали возгорание сухой травы и мусора.