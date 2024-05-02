Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Пожар

В первый праздничный выходной в Белгороде при пожаре погиб мужчина

2 мая 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney
Пожар

В МЧС сообщили о девяти пожарах в жилье белгородцев за неделю

Всего с 22 апреля по 1 мая на территории региона зарегистрировано 35 пожаров. В областном центре во время возгорания в неэксплуатируемой бытовке погиб мужчина, ещё один пострадал, сообщает региональное МЧС.
Сюжет
Пожар

28 апреля в Белгороде в третьем Подлесном переулке произошёл пожар в неэксплуатируемой бытовке. В результате возгорания один мужчина погиб, второй пострадал.

Также 28 апреля в областном центре загорелась двухкомнатная квартира на бульваре Первого Салюта. Пожарные спали собственника квартиры, мужчину 1976 года рождения.

В этот же день в столице региона произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Горького. Из дома спасли шестерых человек с помощью трёхколенной лестницы, ещё одну женщину спасли с помощью спасательного средства. Самостоятельно из дома эвакуировались 45 человек.

Несколькими днями ранее, 23 апреля, в Белгороде на улице Садовой произошёл пожар в однокомнатной квартире на третьем этаже. Пожарные спали из огня мужчину 1998 года рождения. Самостоятельно по лестничным маршам из дома эвакуировались шесть человек.

22 апреля во время ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении в Старом Осколе пожарные спали мужчину 1972 года рождения.

Кроме того, за неделю пожарные шесть раз ликвидировали возгорание сухой травы и мусора.

Против белгородцев составили 647 административных материалов из-за пожаров
Узнать подробнее
Читайте также:
Против белгородцев составили 647 административных материалов из-за пожаровНазвано число белгородцев, погибших и пострадавших из-за огня с начала годаГладков объяснил причину крупного пожара в Белгородской области
#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Пожар#Возгорание#Огонь#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Будут ли вырубать тополя в Белгороде? Отвечает мэрия
Сегодня, 10:20
В Wildberries не ответили на вопрос о строительстве логоцентра в Белгороде
Сегодня, 09:48
Спор продолжается: появилось новое исковое заявление ГК «Русагро» к «Агро-Белогорью»
Сегодня, 08:19
Стал известен масштаб разрушений после атак ВСУ на Белгородскую область 1 мая
Сегодня, 10:03
Сотрудник «Белгородэнерго» занесён на областную Аллею Трудовой Славы
Сегодня, 09:17
«Москвич»: Риска банкротства нет
Сегодня, 07:27
"