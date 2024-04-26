Названо число белгородцев, погибших и пострадавших из-за огня с начала года

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
С начала года в Белгородской области, по данным на 26 апреля, зарегистрировано 582 пожара. В огне погибло 27 человек. Детей среди жертв нет.
Из-за пожаров в регионе насчитывается 16 пострадавших. Спасены из огня 35 человек.
Прямой материальный ущерб, причинённый пожарами, превысил 107 миллионов рублей.
По информации МЧС России по Белгородской области, основные причины, из-за которых случаются пожары, — неосторожное обращение с огнём, нарушения правил установки и эксплуатации электрооборудования, а также несоблюдение требований пожарной безопасности при использовании печей.
С 1 мая по 30 сентября 2024 года ввели особый противопожарный режим в границах земельных участков белгородского городского лесничества. На участках запрещается проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров.