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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

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Updated Сегодня, 12:21

Огонь

Названо число белгородцев, погибших и пострадавших из-за огня с начала года

26 апреля 2024, 12:19
Фото: Изображение Midjourney
Огонь

В Белгородской области при пожарах погибли 27 человек

Всего в области по состоянию на 26 апреля зарегистрировано 582 пожара, сообщает МЧС России по Белгородской области. Огонь причинил материальный ущерб на сумму более 107 млн рублей.
Сюжет
Пожар

С начала года в Белгородской области, по данным на 26 апреля, зарегистрировано 582 пожара. В огне погибло 27 человек. Детей среди жертв нет.

Из-за пожаров в регионе насчитывается 16 пострадавших. Спасены из огня 35 человек.

Прямой материальный ущерб, причинённый пожарами, превысил 107 миллионов рублей.

По информации МЧС России по Белгородской области, основные причины, из-за которых случаются пожары, — неосторожное обращение с огнём, нарушения правил установки и эксплуатации электрооборудования, а также несоблюдение требований пожарной безопасности при использовании печей.

С 1 мая по 30 сентября 2024 года ввели особый противопожарный режим в границах земельных участков белгородского городского лесничества. На участках запрещается проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров.

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