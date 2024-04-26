Против белгородцев составили 647 административных материалов из-за пожаров

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
По словам Сергея Потапова, в этом году первые природные пожары начали происходить уже в начале весны. Случилось это из-за малоснежной зимы и тёплой погоды. Всего с начала года произошло 199 возгораний сухой травы, камыша и мусора. Лесных пожаров не было.
За выявленные случаи палов травы, а также за различные нарушения требований пожарной безопасности было составлено 647 административных материалов на общую сумму 401 тыс. рублей.
Были случаи, когда во время пала сухой травы и разведения костра огонь перекинулся на хозпостройки и машину. Зарегистрировано 11 случаев, когда огонь с частных участков переходил на территорию сельских поселений. В отношении виновников было оформлено 12 административных материалов.
Начальник регионального МЧС напомнил о штрафах, которые грозят белгородцам за поджог сухой растительности, а также за различные нарушения пожарной безопасности. Размер штрафа для граждан составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для ИП — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.