Против белгородцев составили 647 административных материалов из-за пожаров

Начальник регионального МЧС напомнил о штрафах, которые грозят белгородцам за поджог сухой растительности, а также за различные нарушения пожарной безопасности. Размер штрафа для граждан составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для ИП — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.