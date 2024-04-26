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Пожар

Против белгородцев составили 647 административных материалов из-за пожаров

26 апреля 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney
Пожар

В Белгородской области с начала года насчитали 199 ландшафтных пожаров

В двух случаях из-за разведённого костра и пала сухой травы сгорели хозпостройки и машина. Было составлено 647 административных материалов со штрафами на сумму 401 тыс. рублей. Подробности рассказал начальник белгородского управления МЧС Сергей Потапов.
Сюжет
МЧС

По словам Сергея Потапова, в этом году первые природные пожары начали происходить уже в начале весны. Случилось это из-за малоснежной зимы и тёплой погоды. Всего с начала года произошло 199 возгораний сухой травы, камыша и мусора. Лесных пожаров не было.

За выявленные случаи палов травы, а также за различные нарушения требований пожарной безопасности было составлено 647 административных материалов на общую сумму 401 тыс. рублей.

Были случаи, когда во время пала сухой травы и разведения костра огонь перекинулся на хозпостройки и машину. Зарегистрировано 11 случаев, когда огонь с частных участков переходил на территорию сельских поселений. В отношении виновников было оформлено 12 административных материалов.

Начальник регионального МЧС напомнил о штрафах, которые грозят белгородцам за поджог сухой растительности, а также за различные нарушения пожарной безопасности. Размер штрафа для граждан составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для ИП — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Штрафы#МЧС#Пожар#Новости Белгорода#Белгород
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