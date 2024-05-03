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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Дети

Белгородских детей, госпитализированных с отравлением, выписали из больницы в Питере

3 мая 2024, 13:54
Фото: Изображение Midjourney
Дети

Юных белгородцев выписали из питерской больницы после отравления

В апреле в больницу попали 22 ребёнка. Сегодня стало известно, что ребят выписали. Об этом пишет «Фонтанка».
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Дети

Детей из Белгородской области, которые попали в больницу с симптомами отравления, уже выписали. Сообщается, что некоторых ребят могли забрать родители, остальные вернулись обратно в лагерь.

Напомним, что в апреле 22 ребёнка увезли в больницу из лагеря «Солнечный». По информации СМИ, расследованием этого случая занимался СК. По предварительным данным, у детей был норовирус. Роспотребнадзор отмечал, что госпитализация детей не была связана с условиями, организованными в детском учреждении.

Отметим, что по состоянию на 25 апреля на лечении в медучреждениях всего находились 145 белгородских школьников, которые выехали в лагеря других регионов.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Больница#Дети#Санкт-петербург#Новости Белгорода#Белгород
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