Белгородских детей, госпитализированных с отравлением, выписали из больницы в Питере

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Детей из Белгородской области, которые попали в больницу с симптомами отравления, уже выписали. Сообщается, что некоторых ребят могли забрать родители, остальные вернулись обратно в лагерь.
Напомним, что в апреле 22 ребёнка увезли в больницу из лагеря «Солнечный». По информации СМИ, расследованием этого случая занимался СК. По предварительным данным, у детей был норовирус. Роспотребнадзор отмечал, что госпитализация детей не была связана с условиями, организованными в детском учреждении.
Отметим, что по состоянию на 25 апреля на лечении в медучреждениях всего находились 145 белгородских школьников, которые выехали в лагеря других регионов.