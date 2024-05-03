Белгородских детей, госпитализированных с отравлением, выписали из больницы в Питере

Напомним, что в апреле 22 ребёнка увезли в больницу из лагеря «Солнечный». По информации СМИ, расследованием этого случая занимался СК. По предварительным данным, у детей был норовирус. Роспотребнадзор отмечал, что госпитализация детей не была связана с условиями, организованными в детском учреждении.