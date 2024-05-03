Базы отдыха, шале, глэмпинг: во сколько обойдутся майские праздники на природе?

Так, несколько вариантов для отдыха есть в самом центре региона — в Белгороде. Одна организация предлагает на выбор более десяти разных домов, чья стоимость варьируется от 2500 рублей до 9000 рублей. В среднем в домиках могут разместиться по четыре человека, а цена за сутки зависит от наличия внутри сауны. Если же на участке есть баня, то оплачивается она отдельно.