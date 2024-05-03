Базы отдыха, шале, глэмпинг: во сколько обойдутся майские праздники на природе?

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Отдохнуть на майских праздниках, не уезжая далеко от дома, можно: для этого достаточно снять небольшой или большой дом в гостевом комплексе или на базе отдыха. Доступные варианты также предлагают и сами местные жители, чьи дома сдаются посуточно.
Выбрать подходящий вариант можно, опираясь на цену, внешний и внутренний вид арендуемого дома, а также на его местонахождение: подобные дома сдаются по всему региону, поэтому можно выбрать как наиболее близкий к вашему месту жительства, так и максимально удалённый от него вариант. Зачастую все здания находятся в окружении леса и реки, что позволит отдохнуть на свежем воздухе.
В Белгородской области находится более 40 объектов для отдыха на природе: сюда включены и семейные отели, и гостиницы, и охотничьи базы, и загородные клубы, и базы отдыха — последних в регионе насчитывается 16. Все они расположены в девяти муниципалитетах регионах.
Итоговая стоимость объектов отличается в зависимости от удалённости баз отдыха от областного центра, количества вселяемых людей и внутренней наполненности: например, есть ли в домике баня и бассейн или нет.
Так, несколько вариантов для отдыха есть в самом центре региона — в Белгороде. Одна организация предлагает на выбор более десяти разных домов, чья стоимость варьируется от 2500 рублей до 9000 рублей. В среднем в домиках могут разместиться по четыре человека, а цена за сутки зависит от наличия внутри сауны. Если же на участке есть баня, то оплачивается она отдельно.
Другая база отдыха в Белгороде предлагает снять коттедж для двоих человек стоимостью от 1500 рублей.
В Белгородском районе представлены более дорогие варианты: стоимость апартаментов для шестерых обойдётся свыше 15 тыс. рублей, а для 12 человек — более 30 тыс. рублей. На территории есть беседки и баня, а желающим делают лечебные массажи.
В Корочанском районе белгородцы также могут выбрать из нескольких вариантов: дома вблизи пруда и леса, рассчитанные на шестерых, обойдутся минимум в 3000 рублей, а база отдыха, где посетители могут порыбачить, стоит от 1800 рублей до 4000 рублей — самый дорогой вариант позволяет разместиться 20 людям, а самый дешёвый — девятерым.
В Старооскольском городском округе на выбор также есть две базы отдыха: одна из них предлагает коттеджи только для двоих стоимостью 2000-4500 рублей, а вторая за двухместные дома просит 3000-4000 рублей и за четырёхместные — от 4000 рублей.
В Яковлевском городском округе можно снять различные дома: на двоих, четверых, шестерых и десятерых человек. Самый дешёвый обойдётся в 2800 рублей, а самый дорогой — в 9500 рублей. Цены зависят от количества вселяемых людей.
В Губкинском горокруге тоже есть база отдыха, однако снять домик там не выйдет: на выбор есть только двухместные и одноместные номера — стоимость первого не выше 1900 рублей, а во втором варианте можно снять только койку — она стоит от 840 рублей.
Большой вариант различных домов есть в Алексеевском округе: на выбор представлены коттеджи, вмещающие в себя от двух до 14 человек. В аренду некоторых включены завтраки. Стоимость варьируется от 2200 до 25 000 рублей.
Заселиться предлагают и базы отдыха в Ракитянском и Ивнянском районах: первые предлагают двухместные дома стоимостью 700-1000 рублей, а вторые — четырёхместные за 2000 рублей.
В регионе есть возможность отдохнуть в популярных в последнее время шале — небольших домиках, характерных для горных районов Альп. Размещены такие здания в нескольких населённых пунктах Белгородского района и в Старооскольском округе.
Их размеры и стоимость немного отличаются: например, за суточную аренду шале для четырёх человек просят заплатить 10 000 рублей, а для шести человек — 6000 рублей. Более бюджетный вариант расположен в Старооскольском округе.
Также белгородцам предлагают снять глэмпинг и устроить что-то вроде проживания на природе в более комфортабельной палатке (5000-8000 рублей) или остановиться на обычных домах, выполненных в различных стилях. Вселиться в них могут как два, так и четыре человека, а стоимость различается в зависимости от их наполненности — от 7000 до 15 000 рублей.
Некоторые из баз отдыха расположены в тех муниципалитетах, которые находятся в опасной близости к границе с Украиной и регулярно попадают под обстрел ВСУ, поэтому они в подборке не рассматривались.