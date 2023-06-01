Поклонники рыбалки на выходные летом 2023 года в Белгороде могут отправиться в комплекс в Шагаровке, который находится в тихом, спокойном и живописном месте, его легко найти на карте. Это прекрасное место для отдыха в кругу друзей, семьи. Здесь есть всё для полноценной рыбалки. На территории комплекса установлены беседки со скамейками и мангалами, оборудованные станциями зарядки для техники. Стопроцентный хит комплекса — беседка, в которой есть настоящая русская печь. В ней можно самостоятельно приготовить блюда, в том числе из выловленной из озера рыбы.