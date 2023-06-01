Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Для тех, кого интересует бюджетный и интересный отдых, оптимальным решением может стать комплекс, расположенный в селе Шагаровка, в живописном и красивом месте. Для размещения предлагаются различные варианты в коттеджах, номера оборудованы всем необходимым. На территории базы отдыха установлены беседки для барбекю с мангалами, шатры, проводятся банкеты. Для любителей активного времяпрепровождения есть площадка для волейбола, ухоженный пляж. Цены на размещение вполне демократичны.
Еще одна база отдыха, на которой можно провести выходные или краткосрочный летний отпуск, находится на территории Белгорода, в рекреационной зоне. Для проживания предусмотрены уютные домики на разное количество мест и с широким диапазоном цен, можно арендовать беседку под мероприятие. На территории комплекса есть детские, спортивные площадки, охраняемая стоянка для автомобилей, возможно активное времяпрепровождение — бильярд, волейбол, настольный теннис, а также настоящая русская баня и ресторан. На этой базе можно отдохнуть недорого.
На территории пгт «Разумное» недалеко от Белгорода, в области, работает современный комплекс, на базе которого проводятся различные торжественные мероприятия, там же можно провести выходные или несколько отпускных дней. Комплекс расположен в живописном месте, рядом с лесом. На территории есть отдельные домики на любой бюджет, для отдыха — беседки, оборудованные всем, что нужно для барбекю и приготовления различных блюд на открытом воздухе.
Современный комплекс с возможностями для комфортабельного проживания работает в районе села Соломино. Он позиционируется как wellness-центр, на его территории можно отдохнуть с пользой для здоровья. База отдыха находится на берегу озера, есть собственный пляж и даже аквапарк. Также на территории работают ресторан с террасой и оздоровительный комплекс, предлагающий различные процедуры. Работает велопрокат, что наверняка оценят любители активного отдыха.
Поклонники рыбалки на выходные летом 2023 года в Белгороде могут отправиться в комплекс в Шагаровке, который находится в тихом, спокойном и живописном месте, его легко найти на карте. Это прекрасное место для отдыха в кругу друзей, семьи. Здесь есть всё для полноценной рыбалки. На территории комплекса установлены беседки со скамейками и мангалами, оборудованные станциями зарядки для техники. Стопроцентный хит комплекса — беседка, в которой есть настоящая русская печь. В ней можно самостоятельно приготовить блюда, в том числе из выловленной из озера рыбы.
Еще один комплекс для любителей спокойного отдыха находится недалеко от Белгорода, в области, в Карнауховке. Здесь также есть всё для рыбалки, времяпрепровождения с детьми — оборудована современная спортивная площадка, есть свой веревочный парк, площадки для баскетбола и волейбола. Также установлены беседки с мангалами, в том числе рассчитанные на большие компании. В дождливый день отдыхать можно в остекленной и отапливаемой беседке.
Очень живописное и красивое место, идеально подходящее для короткого отпуска летом 2023 года, находится в черте Белгорода — это база отдыха, которая известна многим жителям области как зимний горнолыжный комплекс. Однако летом она тоже работает и предлагает всё необходимое для активного отдыха. На территории комплекса есть бассейн, искусственный пруд для рыбалки, велопрокат, ресторан, интерьер которого выдержан в стиле альпийских шале, можно играть в пейнтбол.
Недалеко от Белгорода, в Старом Осколе, в 2023 году работает современный комплекс со своим пляжем, несколькими открытыми бассейнами, в том числе с гидромассажем и подогревом. Для любителей спорта оборудованы площадка для гольфа, волейбольное поле, теннисный корт. На территории комплекса есть беседки для барбекю и баня, которая топится дровами. В летние месяцы гости комплекса могут прокатиться на водных лыжах, катамаранах или даже на водных мотоциклах. Те, кто хочет поправить здоровье во время отпуска, могут посетить уникальную водолечебницу.
В черте Белгорода в 2023 году летом будет работать современная база отдыха на берегу реки с возможностями как для активного, так и для спокойного отдыха, в том числе с детьми. Для самых юных гостей комплекса оборудованы площадка и современная игровая зона. На территории комплекса также работает ресторан с открытой верандой и несколькими банкетными залами.
Современный комплекс будет работать в живописном месте, в районе слияния двух рек — Северский Донец и Нежеголь. Здесь есть все, что нужно для семейного отдыха (в том числе игровая площадка), для игры в бадминтон, волейбол и футбол. Также на территории комплекса есть свой пляж и оздоровительный центр с банями, саунами и спа-зоной.