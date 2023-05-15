База отдыха получила повреждения после обстрела Белгородской области

Согласно рассылке МЧС, 15 мая под обстрел ВСУ попали как минимум пять населённых пунктов. Речь идёт о Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Шебекино, Муроме, Терезовке и Безлюдовке в Шебекинском горокруге.