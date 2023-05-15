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База отдыха получила повреждения после обстрела Белгородской области

15 мая 2023, 14:37
Фото: Bel.ru

Шебекинский горокруг попал под массированный обстрел ВСУ

Муниципалитет попал под обстрел 15 мая. Повреждения получили ЛЭП в сёлах, а также база отдыха, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Шебекинский горокруг попал под массированный обстрел 15 мая. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших.

Повреждения получили линии электропередачи в Безлюдовке и Графовке. Аварийные службы уже решают проблему.

Помимо этого, в результате обстрела незначительные повреждения получила база отдыха. Выбиты окна, посечены заборы.

На месте происшествия продолжается обход.

Согласно рассылке МЧС, 15 мая под обстрел ВСУ попали как минимум пять населённых пунктов. Речь идёт о Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Шебекино, Муроме, Терезовке и Безлюдовке в Шебекинском горокруге.

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