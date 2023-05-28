В Шебекинском горокруге снаряд ВСУ попал на территорию базы отдыха

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Как сообщил Вячеслав Гладков, под обстрел ВСУ 28 мая попали несколько населённых пунктов Шебекинского округа. Пострадавших нет.
В Шебекино осколки снарядов повредили забор и постройки одного из предприятий. На территории возгорание, пожарные приступили к тушению.
Также зафиксирован прилёт на территорию базы отдыха в селе Безлюдовка. Снаряд попал в один из корпусов, есть задымление. На месте работают оперативные службы.
Кроме того, в селе Белянка рядом с частным жилым домом на парашюте спустили неизвестный предмет. Территорию оцепили. На месте работает следственная группа.