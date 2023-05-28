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В Шебекинском горокруге снаряд ВСУ попал на территорию базы отдыха

28 мая 2023, 14:36
Фото: 1MI
Прилёт зафиксировали на территорию базы в селе Безлюдовка. Также под обстрелом находится Шебекино и село Белянка.
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Обстрел

Как сообщил Вячеслав Гладков, под обстрел ВСУ 28 мая попали несколько населённых пунктов Шебекинского округа. Пострадавших нет.

В Шебекино осколки снарядов повредили забор и постройки одного из предприятий. На территории возгорание, пожарные приступили к тушению.

Также зафиксирован прилёт на территорию базы отдыха в селе Безлюдовка. Снаряд попал в один из корпусов, есть задымление. На месте работают оперативные службы.

Кроме того, в селе Белянка рядом с частным жилым домом на парашюте спустили неизвестный предмет. Территорию оцепили. На месте работает следственная группа.

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#Алина Харина#Обстрел ВСУ#Разрушения#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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