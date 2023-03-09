Базу отдыха в лесу на берегу Белгородского водохранилища продают за 55 млн рублей

Также в начале января на продажу были выставлены ещё две базы отдыха. Самым дорогим вариантом стала база отдыха «Две реки» в Новой Таволжанке. Владелец готов расстаться с бизнесом за 77 млн рублей. Помимо этого, продают и базу отдыха «Сказка» на берегу Старооскольского водохранилища.