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Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Базу отдыха в лесу на берегу Белгородского водохранилища продают за 55 млн рублей

9 марта 2023, 14:52
Фото: Авито
База отдыха находится в урочище Рощупкино в Дубовом. Недвижимость выставили на продажу на «Авито».

На сайте объявлений на продажу выставили базу отдыха, которая расположена в лесном урочище Рощупкино. Площадь основного здания составляет — 856 кв.м, площадь прилегающей территории составляет 21 тыс. кв. м.

В основном здании находится 12 номеров, включая номера VIP-категории и бизнес-класса. Кроме того, комплекс включает банкетный зал с кухней, сауну с бассейном, тренажёрный зал и детскую комнату.

На территории также находится два дополнительных здания — помещение для персонала, три гаража с отдельными въездами и здание охраны.

Фото: Авито

Кроме того, на территории подготовлены фундаменты для строительства ресторана и спа-центра.

Комплекс расположен в 350 метрах от водохранилища. База отдыха находится под охраной.

Также в начале января на продажу были выставлены ещё две базы отдыха. Самым дорогим вариантом стала база отдыха «Две реки» в Новой Таволжанке. Владелец готов расстаться с бизнесом за 77 млн рублей. Помимо этого, продают и базу отдыха «Сказка» на берегу Старооскольского водохранилища.

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#Алина Харина#Продажи#База отдыха#Объявление#Общество#Белгород
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