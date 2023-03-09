Базу отдыха в лесу на берегу Белгородского водохранилища продают за 55 млн рублей

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
На сайте объявлений на продажу выставили базу отдыха, которая расположена в лесном урочище Рощупкино. Площадь основного здания составляет — 856 кв.м, площадь прилегающей территории составляет 21 тыс. кв. м.
В основном здании находится 12 номеров, включая номера VIP-категории и бизнес-класса. Кроме того, комплекс включает банкетный зал с кухней, сауну с бассейном, тренажёрный зал и детскую комнату.
На территории также находится два дополнительных здания — помещение для персонала, три гаража с отдельными въездами и здание охраны.
Кроме того, на территории подготовлены фундаменты для строительства ресторана и спа-центра.
Комплекс расположен в 350 метрах от водохранилища. База отдыха находится под охраной.
Также в начале января на продажу были выставлены ещё две базы отдыха. Самым дорогим вариантом стала база отдыха «Две реки» в Новой Таволжанке. Владелец готов расстаться с бизнесом за 77 млн рублей. Помимо этого, продают и базу отдыха «Сказка» на берегу Старооскольского водохранилища.