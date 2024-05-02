В Белгородскую область после летнего тепла придёт похолодание

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
По данным синоптиков, завтра, 3 мая, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северного направления ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Днём же его скорость составит 8-13 м/с.
Температура воздуха в регионе в тёмное время суток составит +3…+8 °C. Днём потеплеет до +12…+17 °C.
В Белгороде в ночь на пятницу температура опустится до +7 °C. Днём воздух прогреется до +15 °C. Без осадков.
В выходные в Белгородской области, 4 и 5 мая, дождей тоже не ожидается. Ночи будут прохладными — от +1 °C до +3 °C, а в светлое время суток столбик термометра не поднимется выше +18 °C.