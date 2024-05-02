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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

В Белгородскую область после летнего тепла придёт похолодание

В Белгородскую область после летнего тепла придёт похолодание

2 мая 2024, 12:31
Фото: Bel.ru
В пятницу, 3 мая, в Белгородской области будет ясная погода без осадков. Максимально воздух прогреется до +17 °C. Прогноз погоды опубликовали в региональном МЧС.
Сюжет
Погода

По данным синоптиков, завтра, 3 мая, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северного направления ночью будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Днём же его скорость составит 8-13 м/с.

Температура воздуха в регионе в тёмное время суток составит +3…+8 °C. Днём потеплеет до +12…+17 °C.

В Белгороде в ночь на пятницу температура опустится до +7 °C. Днём воздух прогреется до +15 °C. Без осадков.

В выходные в Белгородской области, 4 и 5 мая, дождей тоже не ожидается. Ночи будут прохладными — от +1 °C до +3 °C, а в светлое время суток столбик термометра не поднимется выше +18 °C.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Похолодание#Прогноз погоды#Белгород
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