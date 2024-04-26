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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 07:07

Updated Сегодня, 07:07

Жителей Белгородского района попросили меньше ездить по ночам

«Прошу быть аккуратнее»: белгородцев попросили меньше ездить по ночам

26 апреля 2024, 06:53
Фото: Изображение Midjourney

Жителей Белгородского района попросили меньше ездить по ночам

Тему поднял во время прямого эфира замглавы Белгородского района Фёдор Ефимов.

Жителям Белгородского района посоветовали меньше ездить по ночам и соблюдать правила дорожного движения.

Обстановка у нас ещё напряжена тем, что в ночное и дневное время вы видите движение транспортных средств ВС РФ. Я бы хотел обратиться к жителям Белгородского района с просьбой соблюдать правила дорожного движения, а также стараться в ночное время как можно меньше передвигаться по территории. Это связано с определёнными рисками.
Фёдор Ефимов, замглавы Белгородского района

Чиновник также сообщил, что была проведена работа с военной и дорожной полицией: «Взаимопонимание найдено. Но, тем не менее, мы приграничный район. Я бы попросил быть чуть аккуратнее».

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Транспорт#Новости Белгорода#Белгород#ВС РФ
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