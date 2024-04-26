«Прошу быть аккуратнее»: белгородцев попросили меньше ездить по ночам

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Жителям Белгородского района посоветовали меньше ездить по ночам и соблюдать правила дорожного движения.
Обстановка у нас ещё напряжена тем, что в ночное и дневное время вы видите движение транспортных средств ВС РФ. Я бы хотел обратиться к жителям Белгородского района с просьбой соблюдать правила дорожного движения, а также стараться в ночное время как можно меньше передвигаться по территории. Это связано с определёнными рисками.
Фёдор Ефимов, замглавы Белгородского района
Чиновник также сообщил, что была проведена работа с военной и дорожной полицией: «Взаимопонимание найдено. Но, тем не менее, мы приграничный район. Я бы попросил быть чуть аккуратнее».