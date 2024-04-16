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Архивное фото

«Вам не скажет никто». ВС РФ готовят наступление на Харьковскую область?

16 апреля 2024, 11:56
Фото: 1MI
Архивное фото

Полковник запаса рассказал о подготовке оборонительных сооружений возле Харькова

Полковник запаса Геннадий Алёхин рассказал Бел.Ру, какой тактики придерживаются ВС РФ на Харьковском направлении, а также поделился сведениями о ситуации в граничащах с Белгородской областью районах Украины. По данным журналиста, ВСУ активно строят оборонительные сооружения.

Наступлению быть?

Военный журналист Геннадий Алёхин сообщил, что, судя по всему, ВС РФ придерживаются на Харьковском направлении определённой тактики в рамках так называемой «воздушной операции».

«Идёт воздействие с воздуха. Я беру наше направление: это Харьковская область и город Харьков. Уничтожаются, в первую очередь, военные и промышленные объекты и объекты инфраструктуры, энергообеспечения, так или иначе завязанные на нужды ВСУ. Это цеха заводов, промышленных предприятий Харькова, а также логистические звенья», — сообщил полковник.

По словам Алёхина, противник, несмотря на попытки «огрызаться», усиленно готовит оборонительные сооружения вокруг Харькова.

«Нужно учитывать разветвлённую дорожную сеть именно в районе Харькова, который сам является крупнейшим железнодорожным узлом на Украине. И эта сеть связана с населёнными пунктами области: это Купянск-Узловой, Мерефа, Дергачи, Покатиловка. Именно туда по этим путям противник привозит эшелонами, по моим последним сведениям, лес-кругляк, бетонные изделия. Для чего? Чтобы сразу на станции быстро разгрузить и недалеко оборудовать линию обороны», — рассказал Алёхин.

Кроме того, в те районы завозят боекомплекты и припасы. Участие в работах принимает местная тероборона и иностранные специалисты.

«Работают там инженеры. При этом привлекают туда как тероборонщиков, так и специалистов-инструкторов из стран НАТО. А техника некоторая — экскаваторы, погрузчики — своим путём идут. Из Польши, Германии. Они заранее прибыли в Харьков. Вот их сейчас используют», — поделился полковник.

Как события будут развиваться дальше — «вам не скажет никто». Можно лишь предполагать.

«Лично моё мнение: динамика будет продолжаться дальше. Не зря мы наносим такие мощные удары по военным, промышленным объектам и инфраструктуре в Харьковской области. Это, в первую очередь, Купянский участок, приграничье белгородское. Это говорит о том, что вполне допустима после активности в воздухе активность на земле. Возможно, в будущем следует ожидать каких-то прорывных ударов на линии фронта. Я не беру Харьков даже, я беру сразу всю линию фронта», — сообщил военный журналист.
«Будет жарко». Полковник рассказал, зачем проводят эвакуацию в Харьковской области
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Что происходит в Харьковской области?

В то же время в Харьковской области, согласно имеющимся у Алёхина данным, творится хаос: приграничные с Белгородской областью районы вернулись в «лихие 90-е».

«Стрельба, повальное мародёрство, „отжим“ бизнеса. Вот там же остались какие-то предприятия: мелкие, средние. И вот эти „нацики“ и некоторые шустряки из теробороны на самом деле занимаются там самым настоящим рэкетом», — рассказал полковник.

Ранее Алёхин объяснил, почему может проводиться эвакуация приграничных районов Харьковской области. Как сообщили местные власти, принудительную эвакуацию семей с детьми проведут из 47 населённых пунктов в районах, два из которых соприкасаются с Белгородской областью.

По мнению полковника запаса, «противник прекрасно понимает, что на этом направлении будет скоро жарко». Прикрываясь заботой о людях, ВСУ и ГУР выселяют из Купянского, Изюмского и Богодуховского районов настроенное лояльно по отношению к ВС РФ население.

«До этого территории Купянского, Изюмского и Балаклейского районов полгода находились под контролем ВС РФ. И у них эти настроения остались», — поделился Алёхин.

Также военный журналист объяснил, с чем может быть связано временное относительное затишье в Белгороде: последний раз город обстреливали ракетами больше недели назад, в субботу, 6 апреля.

«Появилось такое выражение — „охота на вампиров“. И она дала о себе знать», — поделился полковник.

Со слов Алёхина, ВС РФ уничтожили ряд установок РСЗО в Харьковской области. Тем не менее, ВСУ всё ещё могут устроить провокацию и провести обстрел города — стоит быть бдительными.

«Они пытаются работать по схеме: если не достанем до Белгорода, то достанем до приграничья. На некоторых участках остаётся эта возможность, даже если они будут использовать старые советские системы РСЗО», — рассказал военный журналист.

Пока же противник не оставляет попыток атаковать Белгород беспилотниками.

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