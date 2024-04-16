«Вам не скажет никто». ВС РФ готовят наступление на Харьковскую область?

По мнению полковника запаса, «противник прекрасно понимает, что на этом направлении будет скоро жарко». Прикрываясь заботой о людях, ВСУ и ГУР выселяют из Купянского, Изюмского и Богодуховского районов настроенное лояльно по отношению к ВС РФ население.