«Вам не скажет никто». ВС РФ готовят наступление на Харьковскую область?

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Военный журналист Геннадий Алёхин сообщил, что, судя по всему, ВС РФ придерживаются на Харьковском направлении определённой тактики в рамках так называемой «воздушной операции».
«Идёт воздействие с воздуха. Я беру наше направление: это Харьковская область и город Харьков. Уничтожаются, в первую очередь, военные и промышленные объекты и объекты инфраструктуры, энергообеспечения, так или иначе завязанные на нужды ВСУ. Это цеха заводов, промышленных предприятий Харькова, а также логистические звенья», — сообщил полковник.
По словам Алёхина, противник, несмотря на попытки «огрызаться», усиленно готовит оборонительные сооружения вокруг Харькова.
«Нужно учитывать разветвлённую дорожную сеть именно в районе Харькова, который сам является крупнейшим железнодорожным узлом на Украине. И эта сеть связана с населёнными пунктами области: это Купянск-Узловой, Мерефа, Дергачи, Покатиловка. Именно туда по этим путям противник привозит эшелонами, по моим последним сведениям, лес-кругляк, бетонные изделия. Для чего? Чтобы сразу на станции быстро разгрузить и недалеко оборудовать линию обороны», — рассказал Алёхин.
Кроме того, в те районы завозят боекомплекты и припасы. Участие в работах принимает местная тероборона и иностранные специалисты.
«Работают там инженеры. При этом привлекают туда как тероборонщиков, так и специалистов-инструкторов из стран НАТО. А техника некоторая — экскаваторы, погрузчики — своим путём идут. Из Польши, Германии. Они заранее прибыли в Харьков. Вот их сейчас используют», — поделился полковник.
Как события будут развиваться дальше — «вам не скажет никто». Можно лишь предполагать.
«Лично моё мнение: динамика будет продолжаться дальше. Не зря мы наносим такие мощные удары по военным, промышленным объектам и инфраструктуре в Харьковской области. Это, в первую очередь, Купянский участок, приграничье белгородское. Это говорит о том, что вполне допустима после активности в воздухе активность на земле. Возможно, в будущем следует ожидать каких-то прорывных ударов на линии фронта. Я не беру Харьков даже, я беру сразу всю линию фронта», — сообщил военный журналист.
В то же время в Харьковской области, согласно имеющимся у Алёхина данным, творится хаос: приграничные с Белгородской областью районы вернулись в «лихие 90-е».
«Стрельба, повальное мародёрство, „отжим“ бизнеса. Вот там же остались какие-то предприятия: мелкие, средние. И вот эти „нацики“ и некоторые шустряки из теробороны на самом деле занимаются там самым настоящим рэкетом», — рассказал полковник.
Ранее Алёхин объяснил, почему может проводиться эвакуация приграничных районов Харьковской области. Как сообщили местные власти, принудительную эвакуацию семей с детьми проведут из 47 населённых пунктов в районах, два из которых соприкасаются с Белгородской областью.
По мнению полковника запаса, «противник прекрасно понимает, что на этом направлении будет скоро жарко». Прикрываясь заботой о людях, ВСУ и ГУР выселяют из Купянского, Изюмского и Богодуховского районов настроенное лояльно по отношению к ВС РФ население.
«До этого территории Купянского, Изюмского и Балаклейского районов полгода находились под контролем ВС РФ. И у них эти настроения остались», — поделился Алёхин.
Также военный журналист объяснил, с чем может быть связано временное относительное затишье в Белгороде: последний раз город обстреливали ракетами больше недели назад, в субботу, 6 апреля.
«Появилось такое выражение — „охота на вампиров“. И она дала о себе знать», — поделился полковник.
Со слов Алёхина, ВС РФ уничтожили ряд установок РСЗО в Харьковской области. Тем не менее, ВСУ всё ещё могут устроить провокацию и провести обстрел города — стоит быть бдительными.
«Они пытаются работать по схеме: если не достанем до Белгорода, то достанем до приграничья. На некоторых участках остаётся эта возможность, даже если они будут использовать старые советские системы РСЗО», — рассказал военный журналист.
Пока же противник не оставляет попыток атаковать Белгород беспилотниками.