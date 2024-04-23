Один в Старом Осколе, другая не в РФ. Куда разъехались свидетели по делу Сергиенко?

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
23 апреля на заседание по делу экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко не явился Владимир Глазкрицкий, являющийся одним из ключевых свидетелей наравне с Денисом Гринякиным. Мужчину вызывали в зал суда не единожды, однако и те вызовы на допрос он игнорировал.
На данный момент в своём заявлении Глазкрицкий указал, что отсутствует из соображений безопасности, т. к. в Белгороде не самая безопасная обстановка. Свидетель также добавил, что готов ответить суду заочно, в форме видеоконференции.
Суд предложение принял, но адвоката и самого подсудимого это возмутило. Ведь присутствующие каждое заседание в зале суда люди находятся в том же положении. Это вызывало вопрос у Владимира Горелика и Сергиенко: «Чем мы от него отличаемся?»
Ранее Глазкрицкого уже допрашивали, но материалов довольно много, заявила защита, поэтому его присутствие всё ещё необходимо. К тому же, судья отметила, что в прошлый раз сторона защиты опрашивала свидетеля четыре дня подряд.
Также в своём заявлении свидетель указал, что вместе с этим направил суду выписку банковского счёта с оплатой покупки автомобиля Mercedes-Benz, который ранее уже указывали в качестве одной из взяток, предположительно, полученной Александром Сергиенко. Мужчина попросил включить данный документ в материалы дела. Только вот адвокат Сергиенко выступил против, т. к. выписка «не заверена».
На судебном заседании от 11 апреля Денис Гринякин, директор «Тисайда», отметил, что подсудимый получил от него взятку в виде BMW X7 за передачу контракта по работам на водоочистных сооружениях в Старом Осколе. В допросе директора строительной компании «Тисайд» говорится, что Сергиенко передал ему в свою очередь два автомобиля в обмен на BMW 2022 года выпуска. Якобы, чтобы покрыть затраты Гринякина.
Один из них как раз тот самый Mercedes-Benz 2017 года выпуска, а второй — Range Rover 2013 года выпуска. Гринякин отметил, что они не компенсировали затраты полностью, связанные с приобретением BMW. К тому же, по его словам, Mercedes на самом деле не принадлежал Александру Сергиенко, а был передан другим человеком.
Кроме того, участником и свидетелем по делу является и жена Глазкрицкого. Прокурор Вера Струкова запросила разрешения у суда внести в материалы дела ещё одни сведения, как раз-таки касающиеся Людмилы Глазкрицкой.
Так, по данным УФСБ, женщина сейчас находится за пределами Российской Федерации. 31 января 2024 года свидетельница покинула страну и из международного аэропорта Внуково отправилась в Турцию. Отметок о возвращении на территорию РФ на данный момент нет.
Далее относительно материалов судебного дела выступил адвокат. Он сообщил, что имеется документ — расписка, согласно которой сын подсудимого, Евгений Сергиенко, занял у Людмилы Глазкрицкой сумму в 8,5 миллиона рублей. Цель займа неизвестна.
— Я бы попросил принять меры по обеспечению возможности допросить свидетельницу, — объявил Владимир Горелик.
— Что вы предлагаете — поехать в Турцию? — спросила у него Елена Волощенко, судья.
— Нет, прежде всего у нас есть сам Глазкрицкий, её муж, по заявлению которого Сергиенко привлекается к уголовной ответственности. Через него передать повестку, через него согласовать.
— И его отправим в Турцию, вероятно, — переспросила прокурор.
— Нет, в Турцию его отправлять не будем.
— Не про это. Я, говорю, Глазкрицкого с повесткой в Турцию направить? Или что? — добавила судья.
Напомним, что Денис Гринякин во время своего свидетельствования заявлял про ещё одну взятку. Так, он передал деньги Александру Сергиенко в обмен на продажу квартиры, которая была зарегистрирована на жену Глазкрицкого. Свидетель искал покупателей, но в итоге сам Гринякин и приобрёл её, а деньги за неё отдал подсудимому.
А согласно показаниям Петровой, на которую была оформлена 1/3 часть объекта незавершённого строительства ТЦ «Дубрава», Людмила Глазкрицкая также являлась владелицей ещё 1/3 стоимостью в 2,5 миллиона рублей. При оформлении документов женщина видела в них подпись жены Глазкрицкого, как объяснила данное заявление.