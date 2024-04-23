Один в Старом Осколе, другая не в РФ. Куда разъехались свидетели по делу Сергиенко?

Один из них как раз тот самый Mercedes-Benz 2017 года выпуска, а второй — Range Rover 2013 года выпуска. Гринякин отметил, что они не компенсировали затраты полностью, связанные с приобретением BMW. К тому же, по его словам, Mercedes на самом деле не принадлежал Александру Сергиенко, а был передан другим человеком.