«Он не котлета»: на заседание по делу Сергиенко не явился один из ключевых свидетелей

Потому что в очередной раз не явился один из ключевых свидетелей — Владимир Глазкрицкий. Его неоднократно приглашали в суд для дачи показаний по делу и принимали соответствующие меры. На этот раз он назвал причину отсутствия в своём заявлении — неспокойная обстановка в Белгороде, т. е. он игнорировал «приглашения» из-за соображений собственной безопасности. Свидетель отметил, что согласен на допрос в формате видео-конференц-связи.