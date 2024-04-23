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Published Сегодня, 11:05

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Суд

«Он не котлета»: на заседание по делу Сергиенко не явился один из ключевых свидетелей

23 апреля 2024, 11:05
Фото: 1MI
Суд

Адвоката Сергиенко возмутила неявка свидетеля в суд в Белгороде

Свидетель Владимир Глазкрицкий не явился на заседание суда по делу Сергиенко. Причиной своего отсутствия он назвал небезопасную обстановку в Белгороде, что вызвало возмущение стороны защиты и подсудимого. В заявлении свидетеля указано, что он согласен на онлайн-допрос. Но это не понравилось защите.
Сюжет
Суд

23 апреля судебное заседание по делу экс-мэра Старого Оскола и директора белгородских «дочек» «Газпрома» Александра Сергиенко началось с предупреждения судьи:

«Напоминаю о принятии мер безопасности во время сигнала ракетной опасности», — сказала Елена Волощенко.

И не зря. Получилось, что фраза стала некоторым важным предисловием к последующим событиям в зале суда. Почему? Заседание перенесли на завтра, 23 апреля. Возникает тот же вопрос: почему?

Потому что в очередной раз не явился один из ключевых свидетелей — Владимир Глазкрицкий. Его неоднократно приглашали в суд для дачи показаний по делу и принимали соответствующие меры. На этот раз он назвал причину отсутствия в своём заявлении — неспокойная обстановка в Белгороде, т. е. он игнорировал «приглашения» из-за соображений собственной безопасности. Свидетель отметил, что согласен на допрос в формате видео-конференц-связи.

Данное заявление возмутило сторону защиты и самого подсудимого:

— Человек злоупотребляет законом, — сказал Владимир Горелик.
— Что не предусмотрено законом? Допрос по ВКС? — встала на защиту свидетеля прокурор Вера Струкова.
— В обстоятельствах неявки, это что — причина? Напряжённая обстановка.
— Это его безопасность, — ответила судья.
— А наша? Чем мы отличаемся от него?
— Мы как бы… На работе, — развела руками Волощенко.
— Все учреждения работают. Решается судьба моя и жизнь. И судебных приставов. Я тут уже два месяца нахожусь, — вмешался Сергиенко.
— Я поддерживаю ходатайство свидетеля, — высказала свою позицию прокурор.

Адвокат, который только один из трёх представителей защиты присутствовал на заседании, высказался против заочной встречи.

«Ситуация какая? Он не котлета, а мы не гарнир», — подытожил свои мысли Владимир Горелик относительно происходящего.

В итоге допрос свидетеля путём видеоконференции Елена Волощенко одобрила. Судебное заседание перенесли на завтра.

Ранее Владимир Горелик в зале суда заявил, что стенограмма опроса Владимира Глазкрицкого имеет множество фактов, доказывающих его лжесвидетельство. Однако прокурор Вера Струков со словами защиты категорически не согласилась.

Адвокат Сергиенко: «Стенограмма опроса Глазкрицкого обличает его в лжесвидетельстве»
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