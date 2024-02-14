В суде бывший юрист «ОГК» рассказал о продаже трети ТЦ «Дубрава» и Mercedes-Benz

Posted Вчера, 13:05
Published Вчера, 13:05
Modified Вчера, 13:07
Updated Вчера, 13:07
Евгений Колтаков рассказал, что в период с 2015 по 2019 годы работал в ООО «Партнёр-Инвест», далее — в ООО «ОГК» Владимира Глазкрицкого. С октября 2019 года числился работником другой его компании — в ООО «Оптнефтегаз» на должности начальника юридического отдела. В рамках должности свидетель осуществлял правовое сопровождение деятельности предприятия. Также в обязанности входило заключение договоров и оформление прав собственности на недвижимость.
Согласно показаниям, мужчина знаком с компаний «Стройагропром», в которой Людмила Петрова также выступала как доверенное лицо подсудимого. По её словам, Глазкрицкий, Сергиенко и Ротарь совместно создали данное Общество. Глазкрицкий, как она рассказала, сначала числился там не в качестве учредителя, а только руководителем. К тому же, и Ротарь имел своё доверенное лицо в фирме — Татьяну Ротарь.
О факте покупки компанией автомобиля Mercedes-Benz Колтакову также известно. Он пояснил, что позже по поручению Владимира Глазкрицкого подготавливал договор купли-продажи по авто между ООО «Стройагропром» и Гринякиной Ольгой. Однако сумму сделки он не помнит.
Также свидетель подготавливал проект договора реализации 1/3 объекта незавершённого строительства, ТЦ «Дубрава»:
«В городе Шебекино от имени продавца этого объекта Глазкрицкой Людмилы и покупателя Петровой Людмилы сдавал для регистрации в МФЦ договор купли-продажи. Глазкрицкая продавала 1/3 доли объекта незавершённого строительства. За 2,5 миллиона рублей. В октябре 2020 года».
Далее в 2023 году ТЦ «Дубрава» продали, «наверное, за 15 миллионов рублей». Точно не помнит. Так, сумма, равная стоимости 1/3, отошла Петровой, а 2/3 — Глазкрицкой.
Свидетель рассказал, что знаком и с компанией «Экспо-Московия», правовое сопровождение которой «осуществлял иногда» с 2019 или 2020 года. Продажу долей, смену адреса, генерального директора. В ней Людмила Глазкрицкая также покупала долю, а генеральным директором «какое-то время» являлась Логачёва.
Напомним, что с 19 февраля 2019 года Мария Логачёва занимала пост главного исполнительного директора и была владелицей 9,09% доли «Экспо-Московия». Однако только номинально. Остальные доли были зарегистрированы на некого Кравцова. После того, как его доля отошла ей, Логачёва стала единственным участником компании. Затем 30 июня 2020 года все 100% уставного капитала оказались переданы Глазкрицкой Людмиле. Мария больше не была участником компании, но продолжала занимать должность гендиректора. В мае 2023 года Глазкрицкая передала свою долю некому Васильеву, который с 18 мая того же года стал единственным участником компании и её генеральным директором. 3 февраля 2021 года общество сменило наименование на «ОГК».
В протоколе допроса Евгения Колтакова следователем указано, что Владимир Глазкрицкий предоставил ему данные представителя покупателя Mercedes-Benz, юриста ООО «Тисайд» Клёсовой Марии. Во время звонка ей женщина предоставила данные самого покупателя — Гринякиной Ольги. Договор купли-продажи подготавливал свидетель. Цена вопроса, по указанию Глазкрицкого, составила 300 тысяч рублей.
Также имеется информация о том, что полная стоимость объекта незавершённого строительства при продаже составила 35 миллионов рублей. Доля Людмилы Глазкрицкой — более 23 миллионов, Людмилы Петровой — более 11 миллионов.