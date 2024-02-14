В суде бывший юрист «ОГК» рассказал о продаже трети ТЦ «Дубрава» и Mercedes-Benz

Напомним, что с 19 февраля 2019 года Мария Логачёва занимала пост главного исполнительного директора и была владелицей 9,09% доли «Экспо-Московия». Однако только номинально. Остальные доли были зарегистрированы на некого Кравцова. После того, как его доля отошла ей, Логачёва стала единственным участником компании. Затем 30 июня 2020 года все 100% уставного капитала оказались переданы Глазкрицкой Людмиле. Мария больше не была участником компании, но продолжала занимать должность гендиректора. В мае 2023 года Глазкрицкая передала свою долю некому Васильеву, который с 18 мая того же года стал единственным участником компании и её генеральным директором. 3 февраля 2021 года общество сменило наименование на «ОГК».