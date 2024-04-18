Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

6 млн рублей в долг для ССК «Стрелец». Что говорят новые свидетели по делу Сергиенко

6 млн рублей в долг для ССК «Стрелец». Что говорят новые свидетели по делу Сергиенко

18 апреля 2024, 07:16
Фото: Изображение Midjourney
Глазкрицкий попросил у друга-бизнесмена Александра Анохина 6 млн рублей на оборудование для ССК «Стрелец». Как прошёл допрос нового свидетеля по делу Сергиенко, узнали журналисты Бел.Ру.

17 апреля в Свердловском районном суде продолжили рассматривать дело экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. На заседании допросили генерального директора ООО «Эльдорф» Александра Анохина, который участвовал в поставке оборудования для ССК «Стрелец».

По данным следствия, в 2021 году ООО «Эльдорф» перевело на счёт ООО «Лапорт» 6 млн рублей. По данным прокурора Веры Струковой, Анохин заплатил за стенд для ССК «Стрелец».

По словам свидетеля, попросил его сделать это Владимир Глазкрицкий, который обещал эти деньги вернуть. Спустя два месяца Глазкрицкий вернул 6 млн рублей наличными. Анохин заявил, что он претензий не имеет, а это просто «дружеская просьба».

На вопрос о том, отражена ли эта операция в документах, свидетель рассказал, что не помнит, но сможет принести бухгалтерские отчёты, если это будет нужно.

Учредителями «Стрельца» являются Евгений Сергиенко и Сергей Бочарников. Как говорил Бочарников на допросах, сын экс-мэра вложился в компанию на 10 млн рублей.

«Я был в шоке»: допрос сына Сергиенко закончен
Узнать подробнее
Читайте также:
«Одни и те же вопросы»: от допроса Гринякина по делу Сергиенко устали уже все«Не кричит, голос такой». О чём Сергиенко эмоционально общался со свидетелем по делу?«Я не Сергиенко. Я не знаю»: Сергиенко боялся потерять взятку автомобилем BMW X7?
#Алёна Мальцева#Эксклюзив#Белгород#Владимир Глазкрицкий#Дело Сергиенко#Дело Александра Сергиенко#ССК Стрелец#Экс-мэр Старого Оскола#ООО Эльдорф
Подпишитесь
Миллионные доходы белгородских птицефабрик: кто и сколько заработал на яйцах
Сегодня, 08:17
«Атакует» лампочки, камеры и надписи: пенсионерка вновь «благоустраивает» Белгород
Сегодня, 08:50
«‎Белогорье» будет бороться за бронзу после поражения в игре с московским «Динамо»
Сегодня, 06:56
Второй месяц подряд: в Белгороде установлены новые температурные рекорды
Сегодня, 07:04
Появились фото и видео с места ночного обстрела, где пострадала белгородка
Сегодня, 06:58
"