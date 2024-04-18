6 млн рублей в долг для ССК «Стрелец». Что говорят новые свидетели по делу Сергиенко

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
17 апреля в Свердловском районном суде продолжили рассматривать дело экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. На заседании допросили генерального директора ООО «Эльдорф» Александра Анохина, который участвовал в поставке оборудования для ССК «Стрелец».
По данным следствия, в 2021 году ООО «Эльдорф» перевело на счёт ООО «Лапорт» 6 млн рублей. По данным прокурора Веры Струковой, Анохин заплатил за стенд для ССК «Стрелец».
По словам свидетеля, попросил его сделать это Владимир Глазкрицкий, который обещал эти деньги вернуть. Спустя два месяца Глазкрицкий вернул 6 млн рублей наличными. Анохин заявил, что он претензий не имеет, а это просто «дружеская просьба».
На вопрос о том, отражена ли эта операция в документах, свидетель рассказал, что не помнит, но сможет принести бухгалтерские отчёты, если это будет нужно.
Учредителями «Стрельца» являются Евгений Сергиенко и Сергей Бочарников. Как говорил Бочарников на допросах, сын экс-мэра вложился в компанию на 10 млн рублей.