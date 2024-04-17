«Я был в шоке»: допрос сына Сергиенко закончен

Адвокат задал свидетелю вопрос о конфликте между Глазкрицким и Сергиенко. Тот объяснил, что слышал и видел это сам, когда находился рядом с отцом. У Владимира Глазкрицкого были вопросы к центру «Дубрава». Он считал, по словам Сергиенко-младшего, что ему не достаётся столько денег, сколько он хочет.