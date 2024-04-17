«Я был в шоке»: допрос сына Сергиенко закончен

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В Свердловском районном суде Белгорода по делу Сергиенко допросили сына подсудимого — Евгения Сергиенко. Сын экс-мэра рассказал о давлении следователя, о дружбе Владимира Глазкрицкого и Александра Сергиенко и о долгах.
Между Людмилой Глазкрицкой и Евгением Сергиенко был заключён договор о займе 8,5 млн рублей. Фактически денег сын экс-мэра не получил и не возвращал их.
«Данный договор принёс мне отец, сказал, что его необходимо подписать», — дал показания в суде Сергиенко-младший.
В договоре была процентная ставка — 0,1%. Как говорит Евгений Сергиенко, с Людмилой Глазкрицкой он не был знаком, а при заключении договора они не встречались. Сам подписать отец не мог, потому что он «муниципальный служащий».
Вернуть эти деньги должен был сам Сергиенко после того, как проект Глазкрицкого и подсудимого будет приносить прибыть, заявил в суде Евгений Сергиенко.
«Я не знаю, откуда финансирование для возврата этих средств, но как минимум — продажа недвижимости в Старом Осколе, в районе Дубрава. Конкретно с этих денег отец мог бы вернуть», — ответил на вопрос Владимира Горелика свидетель.
Адвокат задал свидетелю вопрос о конфликте между Глазкрицким и Сергиенко. Тот объяснил, что слышал и видел это сам, когда находился рядом с отцом. У Владимира Глазкрицкого были вопросы к центру «Дубрава». Он считал, по словам Сергиенко-младшего, что ему не достаётся столько денег, сколько он хочет.
Один из вопросов про взаимоотношения Глазкрицкого и Сергиенко попросил отвести прокурор Вера Струкова, а судья с этим согласилась. После возражения стороны защиты, между Гореликом и судьёй случился такой диалог:
— Поэтому, уважаемый суд, я возражаю против отвода этого вопроса.
— Возражайте.
Свидетель принёс на заседание выписки из ЕГРН. В выписках отражены данные о собственности ООО «Стройагропром», учредителем которой является Глазкрицкий. С 2017 собственником компании являлся Сергиенко через доверенное лицо Петрову, заявил в суде свидетель.
— В этих документах есть данные о том, что «Стройагропром» осуществлял хозяйственную деятельность и получал доходы и прибыль, — задал вопрос сыну Сергиенко Горелик.
— Насколько я помню, да, — ответил Евгений Сергиенко.
— Есть такие данные, да? — уточняет Горелик.
— Он же сказал «нет», — поднимается прокурор Вера Струкова.
— Насколько помню, да, — повторяет свидетель.
— Нет, — сторона обвинения продолжает.
— Что «нет»? — спрашивает Горелик.
— Он сказал: «насколько помню, нет», — заявляет Вера Струкова.
— Да, — перебивает свидетель прокурора.
— Да. Он «да» сказал, — подтверждает адвокат.
— Насколько, помню да, — опять повторил свидетель.
— Нет, уважаемый суд, мы же предъявим, — утверждает Горелик.
Свидетель помимо документов принёс фото своего отца и Глазкрицкого с многочисленных совместных отдыхов. Горелик поясняет, что мужчины долго дружили и на бескорыстной основе оказывали друг другу помощь.
«Вот тут куча фотографий, которые представили нам и где написано, как они сидят в обнимку, пьют пиво, проводят отпуска, в том числе и за границей, очень много и очень часто», — комментирует фото с отдыха адвокат.
Вера Струкова указывает на расхождения в показаниях сына Сергиенко на допросе и сейчас, в суде. Часть данных Евгений не знал, а какие-то показания и вовсе расходятся. Прокурор обратила внимание и на то, что данные о заработной плате Евгения Сергиенко также расходятся, что может указывать на недостоверность показаний.
«Он указал, что 70 тысяч рублей получал, как в 2017 году, так и сейчас. В ходе предварительного следствия эти суммы были другие», — заявила Вера Струкова.
Адвокат уточнил, что тема заработной платы к делу отношения не имеет. Но и у отца Евгения нашлось пару слов. Он тоже возразил и уточнил, как проходил обыск у Сергиенко-младшего.
«Я знаю доподлинно, как проходил обыск у моего сына. Сотрудниками спецслужб он был положен на пол, связан или надеты наручники, это было утром, неожиданно. Он свидетель, он не обвиняемый. Не имели так права с ним поступать», — пояснил отец Евгения, находясь за решеткой в зале суда.
Показания Евгений Сергиенко в день обыска. Отец свидетеля пытался объяснить, что расхождения — из-за эмоционального потрясения. «20 часов, без перерыва», — уточнил Александр Сергиенко.
«Я был в шоке от того, что происходит, и на протяжении всего допроса я находился в стрессовом состоянии, что у меня просто из головы вылетели все факты», — объяснил расхождения свидетель.
Прокурор уточнила, какие показания надо считать правдивыми, ведь психическое состояние во время допроса Евгения Сергиенко было нестабильно. «Верные показания — те, которые я сказал сейчас», — поставил точку сын подозреваемого.