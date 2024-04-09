«Не кричит, голос такой». О чём Сергиенко эмоционально общался со свидетелем по делу?

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
9 апреля экс-мэр Старого Оскола Александр Сергиенко, обвиняемый в серии коррупционных преступлений, вступил в суде в диалог с одним из главных свидетелей по делу — директором «Тисайда» Денисом Гринякиным. С последним у подсудимого, со слов защиты, долгое время были «товарищеские» отношения. Но в один момент Гринякин решил написать на уже бывшего друга заявление, что (в том числе) и привело к возбуждению уголовного дела.
Уже не первое заседание подряд сторона защиты в лице Владимира Горелика пытается с помощью вопросов свидетелю доказать, что никаким образом ни осуждённый ныне бывший глава депстроя Евгений Глаголев, ни Сергиенко не могли повлиять на работу аукционной комиссии.
Ранее Гринякин заявлял, что Белгородская область была поделена на 10-15 крупных генеральных подрядчиков: последние забирали себе все социальные объекты, а Глаголев не подпускал к госзакупкам никого лишнего. Перед главой депстроя за «Тисайд» якобы хлопотал сам Сергиенко.
— Каким образом аукционная комиссия может влиять на прохождение аукциона? Который размещается на федеральной площадке РТС-тендера? — задал вопрос свидетелю подсудимый.
— Аукционная комиссия принимает решение по допуску или недопуску той или иной заявки. Когда заявка соответствует требованиям и она одна, аукционная комиссия принимает эту заявку и отправляет её на следующий этап для подписания контракта, — ответил Гринякин. — Решение, несомненно, принимается до конкурса.
Сергиенко попытался задать вопрос в другой интерпретации, но судья Елена Волощенко его сняла — якобы ранее свидетель уже подробно на него отвечал.
— Ответа нет технически! Что он подробно ранее рассказывал? В обвинении чётко сказано, что Сергиенко…
— Сергиенко! Что вы кричите? — прервала подсудимого судья.
— У него голос такой. И у меня голос такой. Это же не значит, что мы кричим, — заступился за Сергиенко Горелик. — Просто голос такой!
Сам экс-мэр Старого Оскола назвал показания Гринякина «фантазиями».
Позже подсудимый и адвокаты вновь попытались подловить Гринякина на возможных несоответствиях. В этот раз речь шла о неких «искусственных сложностях», которые, со слов свидетеля, администрация Старого Оскола под управлением Сергиенко могла организовать «Тисайду» в случае отказа давать взятку.
— О какой «массе искусственных сложностей» вы говорите? Это первый вопрос.
Прокурор Вера Струкова вопрос попросила снять, так как ранее он уже, с её слов, обсуждался. Гринякин всё же ответил:
— Да что угодно может быть. Регион мог отправить на объект всевозможные проверки: начиная от санэпидемстанции и заканчивая остальными службами. А это парализует работу.
— Какие разрешительные документы вы получили? Скажите, — поинтересовался Сергиенко.
— Разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию, — ответил Гринякин.
— Какое отношение к этим документам имеет «Тисайд»? Вы не получали эти документы!
— Прямое отношение. Если бы УКС не дал разрешение, я бы не смог строить объект.
Сергиенко на повышенных тонах потребовал объяснить, каким образом к выдаче разрешения УКСа имеет отношение Старооскольский горокруг? В ответ на это судья попросила подсудимого быть тише:
— Сергиенко! Не надо так кричать. Если вы будете за него на повышенных тонах отвечать, то ничего не поймёте.
— Так вы, Гринякин, чётко пишете, что ООО «Тисайд» получил разрешение на строительство. Я и спрашиваю: назовите перечень документов, которое ООО «Тисайд» получало от администрации Старооскольского горокруга…
— Сергиенко! Потише, — прервала того судья.
— Ваша честь, извините, — ответил подсудимый. — Просто я не услышал! Чётко перечислите эти документы.
— Я уже некуда чётче объяснил свою позицию… — начал было Гринякин.
— Ваша позиция никому не интересна! Речь идёт о документах. Есть ваше заявление, есть инкриминируемое мне обвинение…
Гринякин ответил, что «Тисайд» не мог начать работы без разрешения строительства.
— Здесь всё нелогично! — заявил Сергиенко, после чего тему сменили.
Сам свидетель считает, что сторона защиты лжёт и пытается подловить его на мнимых несостыковках.
— Вы меня пытаетесь подловить? Я если скажу «да», а там будет не три миллиона, а, допустим, пять, то вы же скажете: «Смотрите, лжец!» Вы уже неоднократно так делали, — обратился к Горелику Гринякин.
Судья же попросила сторону защиты не затягивать процесс и не «толочь воду в ступе». Иначе может получиться «винегрет или мясорубка». Отметим, что ранее Горелик сравнивал ситуацию с бетономешалкой.
Бел.Ру же продолжает следить за ходом дела.