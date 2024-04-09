«Не кричит, голос такой». О чём Сергиенко эмоционально общался со свидетелем по делу?

9 апреля экс-мэр Старого Оскола Александр Сергиенко, обвиняемый в серии коррупционных преступлений, вступил в суде в диалог с одним из главных свидетелей по делу — директором «Тисайда» Денисом Гринякиным. С последним у подсудимого, со слов защиты, долгое время были «товарищеские» отношения. Но в один момент Гринякин решил написать на уже бывшего друга заявление, что (в том числе) и привело к возбуждению уголовного дела.