«Я не Сергиенко. Я не знаю»: Сергиенко боялся потерять взятку автомобилем BMW X7?

Денис Гринякин ответил, что, скорее всего, Сергиенко «подгонял» его из-за страха, что тот оставит BMW X7 себе, а не передаст ему, когда договор будет расторгнут в одностороннем порядке. Что, по его мнению, и вызывало страх потери автотранспортного средства. Далее свидетель попытался объяснить, что такие условия отличались бы от тех, которые возникли при работе «Тисайда» со школой №15, т. к. соглашение тогда расторгали уже по обоюдному согласию. Горелик задал ещё один вопрос: