«Я не Сергиенко. Я не знаю»: Сергиенко боялся потерять взятку автомобилем BMW X7?

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Согласно материалам допроса Дениса Гринякина, 26 июня 2020 года с «Тисайдом» заключили контракт на проведение работ по реконструкции водоочистных сооружений. Именно за эти работы, рассказывает свидетель, Александр Сергиенко и запросил от него взятку в виде покупки для него автомобиля BMW X7.
«Сергиенко торопил меня с закрытием вопроса по оформлению BMW в сентябре–октябре 2020 года, осознавая, что контракт с ГУП Белгородской области „Старооскольский водоканал“ будет расторгнут в ближайшее время», — говорил директор «Тисайда» во время допроса следователем.
Владимир Горелик, адвокат подсудимого, заявил, что по этому эпизоду у него имеются вопросы к Гринякину. Так, он попросил уточнить связь между расторжением контракта и оформлением автомобиля, если сама взятка дана за бесконкурентное право на заключение того самого контракта. Судья, Елена Волощенко, посчитала, что данная фраза, вызвавшая вопросы, вырвана защитой из контекста, однако после пояснений позволила обратиться за уточнениями.
Денис Гринякин ответил, что, скорее всего, Сергиенко «подгонял» его из-за страха, что тот оставит BMW X7 себе, а не передаст ему, когда договор будет расторгнут в одностороннем порядке. Что, по его мнению, и вызывало страх потери автотранспортного средства. Далее свидетель попытался объяснить, что такие условия отличались бы от тех, которые возникли при работе «Тисайда» со школой №15, т. к. соглашение тогда расторгали уже по обоюдному согласию. Горелик задал ещё один вопрос:
— А почему он таким образом переживал? По школе №15 ведь тоже расторгли договор.
— Решение было обоюдным.
— А в данном случае?
— В данном случае я был против расторжения.
— При обоюдных расторжениях никаких коллизий по поводу взяток не возникали?
— Обоюдный — значит взаимосогласованный.
Сторона защиты далее решила узнать ещё некоторые подробности. Адвокат спросил у Дениса Гринякина, когда у подсудимого возникло это самое беспокойство. Свидетель заявил:
— «Я не Сергиенко. Я не знаю».
На прошлом заседании суда обсуждали вопрос о том, за что всё-таки Гринякин предоставил Сергиенко вышеуказанный автомобиль. Вариантов ответа было много. Правильный всё же нашёлся. Как и ещё одно интересное словосочетание от свидетеля — «общее покровительство».