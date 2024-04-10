За что Сергиенко получил BMW Х7 от Гринякина? Суд по делу о взятках близится к концу

Но после жарких споров выяснилось, что взятка в виде машины BMW была дана именно за ремонт очистных, за получение контракта «Тисайдом». В то же время экс-мэр уточнил, что в момент получения авто «контрактов с администрацией Старого Оскола у компании Гринякина не было».