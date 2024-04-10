За что Сергиенко получил BMW Х7 от Гринякина? Суд по делу о взятках близится к концу

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
На судебном заседании по делу Сергиенко, бывшего мэра Старого Оскола и экс-директора белгородских предприятий «Газпрома», в очередной раз допрашивали Дениса Гринякина, руководителя ООО «Тисайд». По делу о взятках мэра он проходит свидетелем. Сам он, как говорит в суде, давал взятки Александру Сергиенко, чтобы «Тисайд» получал контракты на строительство в Старом Осколе.
Сегодня в зале суда обсуждали автомобиль BMW Х7, 850 тысяч рублей, перечисленные компании «Белстрой +», и расхождения в показаниях и заявлениях Гринякина.
Сторона защиты утверждает, что Денис Гринякин расходится в заявлениях на заседаниях суда и ранее данных показаниях. Сегодня защитник Владимир Горелик пытался услышать от Гринякина, что именно обещал экс-мэр за взятки и за какие конкретные объекты именно он их получал.
Горелик много раз за сегодняшнее заседание «поднимал» разные показания свидетеля: заявления, которые он писал на экс-мэра, и то, что он говорил на допросах.
Сторона защиты много раз заявила, что из-за расхождений в показаниях они не доверяют версии Гринякина. Поэтому пытаются установить кто, где и за что давал взятки?
— Вот, в суде вы показали, что взятка дана за предоставление объекта, беспрепятственного финансирования и за работу на объекте. А вот в этом объяснении заявили, что работы будут приниматься без проблем, — задает вопрос свидетелю Горелик.
— Я не вижу противоречий в своих объяснениях, — отвечает Гринякин.
Горелик спрашивал и про 850 тысяч рублей, переведённых на счёт «Белстрой +». По заявлениям Гринякина, он оказывал Сергиенко «иногда» финансовую помощь. Защитник экс-мэра уточнил, почему «иногда» случилось только один раз.
— Иногда Сергиенко будет просить вас о материальной помощи? — задает очередной вопрос адвокат.
— Да, и он попросил, я оказал, — отвечает свидетель.
— Иногда будет просить, иногда, — акцентирует внимание на слове Горелик.
— И он попросил, я оказал, — повторяет Гринякин.
— Иногда наступило, имеет в виду свидетель. Следующий вопрос, — прервала дебаты судья.
— Тогда расшифруйте свою позицию, то есть, под словом «иногда», имелось ввиду, согласно вашей позиции, какой-то разовый акт, разовое действие или Сергиенко имел ввиду, что это будет несколько раз. Я вот этого не понимаю, — перефразировал Горелик.
Судья отвлекла сторону защиты, сказав, что вопрос повторяется.
— Иногда — это периодически, это несколько раз. Это не разовая акция, — настоял адвокат.
— Я пояснял неоднократно, что Александр Николаевич часто обращался с просьбами и я их выполнял, — ответил на вопрос свидетель.
Далее на суде пытались выяснить что стало предметами взяток по версии следствия. Горелик пытался установить, за что были переданы деньги: за получение тендеров, за закрытие приёмки или «общее покровительство», которое всплыло в одном из объяснений Горелика.
Во время опроса выяснилось, что определение «покровительство» и «общее покровительство» были объединены свидетелем под один смысл, а понимал он под этим словом «отсутствие проблем с тендерами „Тисайда“».
В объяснении о взятке в 850 тысяч за общее покровительство и приём работ о школе №15, Горелик опять акцентирует внимание на том, что причина дачи взятки опять отличается и в заявлениях раньше «общее покровительство не фигурировало».
— Обращаю внимание, что вы указали общее покровительство при выполнении и принятии работ и опять же здесь ни слова ни про финансирование, ни по представление объекта вам, о чём вы заявили в суде, а уже по другому обозначаете причину передачи взятки и характер тех услуг, которые вы ждете от Сергиенко, — опять задает вопросы Горелик.
— Я уже объяснил, для меня общее покровительство — это совокупность действий Сергиенко в пользу «Тисайда», — объяснился свидетель.
Получив желанный ответ на вопрос, адвокат подсудимого экс-мэра начал задавать вопросы про автомобиль BMW, который Денис Гринякин передал Александру Сергиенко. Адвокат пытался выяснить, за что руководитель «Тисайда» подарил машину за 7 млн бывшему мэру.
Изначально свидетель Гринякин говорил, что данные авто он передал за «отсутствие проблем на всех объектах», которыми занимался «Тисайд» на территории Старооскольского горокруга.
Руководитель строительной компании заявил, что мог запутаться в показаниях из-за того, что все действия происходили в течение не одного года.
Но после жарких споров выяснилось, что взятка в виде машины BMW была дана именно за ремонт очистных, за получение контракта «Тисайдом». В то же время экс-мэр уточнил, что в момент получения авто «контрактов с администрацией Старого Оскола у компании Гринякина не было».