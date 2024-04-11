«Одни и те же вопросы»: от допроса Гринякина по делу Сергиенко устали уже все

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Денис Гринякин посещает последние заседания по делу Сергиенко? На сегодняшнем заседании прокурор, защитник экс-мэра и судья объединились во мнении: завтра состоится последнее заседание с допросом главы «Тисайда».
Прокурор Вера Струкова заявила, что в Белгороде допроса ждут ещё два человека, а разговоры с Денисом Гринякином уже затянулись. Какие именно свидетели займут место постоянного гостя суда Гринякина, прокурор не пояснила.
Уже несколько заседаний адвокат бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко Владимир Горелик допрашивает руководителя ООО «Тисайд». По версии следствия, он давал несколько взяток Сергиенко — автомобиль BMW, 850 тысяч рублей, а ещё выполнял несколько просьб экс-мэра.
— А когда вы уезжаете? — спросила судья свидетеля.
— Я бы хотел уехать и сегодня. Я так понимаю, мы сегодня не закончим.
— Нет, сегодня не закончим, — подтвердил адвокат бывшего старооскольского мэра.
После этих слов Гринякин высказал мнение, что вопросы повторяются, а не задаются по существу. «Мы одни и те же вопросы на каждом заседании задаём», — считает свидетель.
— Если у защиты были бы основания доверять вашим показаниям, то вопросы задавались бы по другому, но, к сожалению, показаний таких нет, — заявил Горелик.
Адвокат Сергиенко пояснил, что из-за сомнений в правдивости показаний, стороне защиты приходится задавать множество похожих вопросов, ставить их по другому или возвращаться к этим вопросам.
Все стороны согласились, что следующее заседание станет последним с участием Гринякина как свидетеля.