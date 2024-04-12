Для чего Гринякин занял у Сергиенко 40 тыс. долларов? Свидетель объяснил в зале суда

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
На одном из заседаний по делу Александра Сергиенко, экс-мэра Старого Оскола и директора отделений «Газпрома» в Белгородской области, разбирали вопрос касательно денежных займов, которые предоставлял подсудимый Денису Гринякину, свидетелю по делу и директора строительной компании «Тисайд», занимавшейся работами на территории Старооскольского городского округа. В том числе строительством школы на 1100 мест, школы №15, ремонтом водоочистных сооружений и т. д.
Как оказалось, Гринякин не единожды обращался к Сергиенко с просьбами о финансовой помощи. Сам мужчина уточнил, что суммы займов всегда были не менее одного-двух миллионов рублей. Также директор «Тисайда» занимал под расписку деньги не только в рублях, но и в евро, и в долларах.
На последнем допросе свидетеля в зале суда Александр Сергиенко упомянул один из таких эпизодов. Это касается предоставления Гринякину 40 тысяч долларов с условием последующего возврата:
«Мы установили в суде, что вы брали у меня заём в августе 2021 года в районе 40 тысяч долларов США. Это происходило в моём рабочем кабинете в администрации Старого Оскола. Для каких целей, вы можете сказать, брали тогда деньги?», — задал вопрос подсудимый.
Денис Гринякин ответил сразу же. Он заявил, что занял эту сумму для «поддержания работоспособности» «Тисайда». Судья, Елена Волощенко, уточнила, были ли это личные сбережения Сергиенко. Тот это подтвердил.
«На тот момент у Глазкрицкого были перед вами обязательства в финансовом плане?», — снова обратился подсудимый к Денису Гринякину.
Свидетель уточнил, что никаких обязательств перед ним у Владимира Глазкрицкого не было.