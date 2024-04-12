Для чего Гринякин занял у Сергиенко 40 тыс. долларов? Свидетель объяснил в зале суда

Как оказалось, Гринякин не единожды обращался к Сергиенко с просьбами о финансовой помощи. Сам мужчина уточнил, что суммы займов всегда были не менее одного-двух миллионов рублей. Также директор «Тисайда» занимал под расписку деньги не только в рублях, но и в евро, и в долларах.