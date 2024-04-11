«В здравом уме согласился бы?»: Гринякин рассказал о деталях передачи BMW Сергиенко

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Денис Гринякин рассказала также, что после передачи Сергиенко взятки за работу на водоочистных сооружениях в Старом Осколе в виде автомобиля BMW X7, тот, в свою очередь, передал и ему два транспортных средства. Для чего? В материалах допроса директора «Тисайда» указано так:
«В счёт BMW X7 Сергиенко передал мне два автомобиля. Якобы для покрытия моих затрат».
Первый автомобиль — это Mercedes-Benz, 2017 года производства. Второй — Range Rover, 2013 года производства. Сначала, как объяснил сам Гринякин, ему передали один автомобиль. А после того, как он пригнал Сергиенко BMW («2020 года выпуска»), получил ещё один. Свидетель заявил, что полученные авто всё равно не смогли полностью компенсировать сумму его покупки.
«Только Mercedes на самом деле не принадлежал Александру Николаевичу. Соответственно, мне его передал другой человек. То есть, он фактически был не его, а принадлежал какому-то человеку», — далее прокомментировал он.
Владимир Горелик, адвокат, спросил, говорил ли ему Сергиенко о том, что передаёт автомобили для того, чтобы «скрыть следы своих преступных действий». Данное заявление Гринякин не подтвердил. Сказал, что такого не было.
Защита запросила озвучить протокол допроса от 22 июля 2023 года. В записанных показаниях свидетель утверждал, что автомобили ему передали для того, чтобы скрыть «преступные действия», получение взятки. Суд обратился к мужчине за комментарием. Тот заявил, что «наверное, уже забыл» и этого сейчас не помнит. В итоге с записями протокола, озвученными в зале суда, согласился. Далее вопрос снова задала сторона защиты:
— Он говорил, что даёт вам две машины в обмен, чтоб скрыть свои преступные действия?
— Я не могу ответить дословно, что он сам говорил. Но, судя по тому, что я показывал и рассказывал на допросах, он так говорил.
— Вы добровольно согласились на предложение Сергиенко об обмене BMW на Mercedes-Benz и Range Rover.
— Что значит этот вопрос и «добровольно»? Я же понимал, какие последствия будут, если я не передам этот автомобиль.
— Сергиенко принуждал вас к этому? Угрожал? Или вы просто согласились?
— Я согласился.
Договорённость о данном обмене происходила до покупки директором «Тисайда» потребованного в качестве взятки автомобиля, признался он. Принять лишь часть компенсации, а вторую «простить» во время разговоров его, как объяснил, заставили мысли о возможных последствиях по работе, как указано и выше. Экспертизу по стоимости транспортных средств Гринякин также не проводил.
— Если вы не проводили оценку их стоимости, то на каком основании считаете, что стоимость двух машин с практически малым пробегом не соответствует стоимости BMW и есть разница?
— Ну, так как я продавал машины по рыночной стоимости, то за столько купили и за столько.
— Какие машины?
— Mercedes и Range Rover.
— Так, вы продали их через сколько времени после сделки по обмену авто?
— Я не помню.
— С момента их получения вами и до момента продажи они находились в эксплуатации?
— Да.
Далее в зале суда перешли к обсуждению пробега автомобилей. С Range Rover, объявил Денис Гринякин, «интересная история» получилась. На очной ставке он пояснял, что в момент получения на нём был небольшой автопробег («в районе 40 тысяч»), несмотря на то, что годом его выпуска является 2013-й. А при продаже оказалось, что он «скручен на 100 с чем-то тысяч», т. е. реальный километраж оказался намного больше указанного. Также свидетель добавил, что автомобиль всё же «битый». Что касается Mercedes-Benz, то точный пробег мужчина не помнит, «в районе 70 тысяч».
— Вы каким образом установили, что спидометр был скручен?
— «Автотека». Есть такой сервис. Интернет-сервис. Интернет — это такая глобальная паутина, сеть. Там компьютеры подключаются, телефоны. И там есть платный ресурс, который позволяет историю автомобиля отследить от момента «рождения» до момента запроса. Даже не я это сделал, а покупатель. И предъявил претензии.
Владимир Горелик спросил ещё раз, из-за чего свидетель решил, что обмен автомобилями с Сергиенко является взяткой по эпизоду с очистными сооружениями, если согласился на него в добровольном порядке и без обсуждения разницы стоимостей. И почему он уверен, что именно сам Сергиенко воспринимал ситуацию как акт передачи взятки. Денис Гринякин ответил, что сделал такой вывод на основании требований Сергиенко:
«Кто-нибудь в здравом уме согласился бы поменять новую машину премиум-класса на десятилетний автомобиль и пятилетний седан. Кто в добром здравии на такое решится?».
Далее слово взяла Вера Струкова, прокурор. Она обратилась к материалам дела. Согласно протоколу показаний, в середине марта 2020 года Александр Сергиенко при личной встрече у него дома потребовал с Гринякина приобрести BMW для личного пользования, «обещая взамен личное покровительство» по работе ООО «Тисайд» в Старооскольском городском округе. Там же, зачитала гособвинитель, 25 марта 2020 года прошла и передача автомобиля.
Также женщина зачитала часть с пояснением свидетеля о встрече с Евгением Сергиенко у отделения банка, где «вместе с Овчинниковым» передал из собственных сбережений 4 070 610 рублей наличными. «В счёт оплаты полной выкупной стоимости автомобиля BMW X7». Зачисление средств на счёт лизинговой компании осуществлял сам Евгений Сергиенко, от своего имени.