«В здравом уме согласился бы?»: Гринякин рассказал о деталях передачи BMW Сергиенко

Далее в зале суда перешли к обсуждению пробега автомобилей. С Range Rover, объявил Денис Гринякин, «интересная история» получилась. На очной ставке он пояснял, что в момент получения на нём был небольшой автопробег («в районе 40 тысяч»), несмотря на то, что годом его выпуска является 2013-й. А при продаже оказалось, что он «скручен на 100 с чем-то тысяч», т. е. реальный километраж оказался намного больше указанного. Также свидетель добавил, что автомобиль всё же «битый». Что касается Mercedes-Benz, то точный пробег мужчина не помнит, «в районе 70 тысяч».