Водителям ЕТК выдали бронежилеты, а юные белгородцы вместо отдыха попали в больницу

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Санкт-Петербурге госпитализировали 21 школьника из Белгородской области. Ребята были в лагере «Солнечный». Сейчас их состояние оценивается как стабильное. Известно, что у пятерых ребят диагностировали заражение норовирусом. Болеют ли этим же вирусом остальные 16 детей, неизвестно.
Роспотребнадзора установил, что причина заболевания не связана с условиями питания в лагере.
Сообщается, что 14 детей проходят лечение в детской больнице № 3, одного ребёнка выписали.
Владелец и директор ООО «Центр кино „Победа“» Сергей Пирожков прокомментировал закрытие старейших кинотеатров «Радуга» и «Победа». По его словам, выручка за первый квартал 2024 года составила всего 4188,1 тыс. рублей, а долги по зарплате сотрудникам, налогам, прокатной плате и кредитам продолжали расти. В марте кинотеатры приостанавливали свою работу, из-за чего задолженность перед кредиторами увеличилась более чем на 1,5 млн рублей.
Помощи от власти, утверждает Пирожков, ждать не стоит: ему уже дали отрицательный ответ. Однако после массовых возмущений белгородцев чиновники связались с директором и начали вести диалог о том, как можно вернуть городу старейшие кинотеатры.
Напомним, что о закрытии стало известно 11 апреля: соответствующие таблички появились на входах в «Радугу» и «Победу». На проблему реагировали не только местные жители, но и областное министерство культуры.
Пирожков и губернатор области Вячеслав Гладков пытались объяснить белгородцам причины закрытия.
Водителям автобусов в Белгороде выдали каски и бронежилеты, что удивило местных жителей. В Единой транспортной компании объяснили, что раздать средства индивидуальной защиты решили после «многочисленных просьб водительского состава» и из-за напряжённой обстановки в регионе.
Некоторых белгородцев возмутило такое решение: «У нас что — военное положение?» — спросили они.
Однако сотрудники компании отметили, что носить каски и бронежилеты водители могут только во время действия сигнала ракетной опасности или обстрела, а не на протяжении всего рабочего дня.