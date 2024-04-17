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Водителям ЕТК выдали бронежилеты, а юные белгородцы вместо отдыха попали в больницу

Водителям ЕТК выдали бронежилеты, а юные белгородцы вместо отдыха попали в больницу

17 апреля 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Более 20 школьников, приехавших в Санкт-Петербург, госпитализировали с, предположительно, кишечной инфекцией. В это же время водителей ЕТК обеспечили бронежилетами и касками, а глава «Победы» и «Радуги» заявил, что вопрос о дальнейшем будущем кинотеатров обсуждается.

Вместо отдыха — в больницу

В Санкт-Петербурге госпитализировали 21 школьника из Белгородской области. Ребята были в лагере «Солнечный». Сейчас их состояние оценивается как стабильное. Известно, что у пятерых ребят диагностировали заражение норовирусом. Болеют ли этим же вирусом остальные 16 детей, неизвестно.

Роспотребнадзора установил, что причина заболевания не связана с условиями питания в лагере.

Сообщается, что 14 детей проходят лечение в детской больнице № 3, одного ребёнка выписали.

Белгородских школьников госпитализировали в Петербурге из-за кишечной инфекции?
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Старейшие кинотеатры могут возобновить работу?

Владелец и директор ООО «Центр кино „Победа“» Сергей Пирожков прокомментировал закрытие старейших кинотеатров «Радуга» и «Победа». По его словам, выручка за первый квартал 2024 года составила всего 4188,1 тыс. рублей, а долги по зарплате сотрудникам, налогам, прокатной плате и кредитам продолжали расти. В марте кинотеатры приостанавливали свою работу, из-за чего задолженность перед кредиторами увеличилась более чем на 1,5 млн рублей.

Помощи от власти, утверждает Пирожков, ждать не стоит: ему уже дали отрицательный ответ. Однако после массовых возмущений белгородцев чиновники связались с директором и начали вести диалог о том, как можно вернуть городу старейшие кинотеатры.

Напомним, что о закрытии стало известно 11 апреля: соответствующие таблички появились на входах в «Радугу» и «Победу». На проблему реагировали не только местные жители, но и областное министерство культуры.

Пирожков и губернатор области Вячеслав Гладков пытались объяснить белгородцам причины закрытия.

«Ищем варианты». Есть шанс вернуть белгородцам кинотеатры «Радуга» и «Победа»?
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Водители ЕТК будут ездить в бронежилетах и касках

Водителям автобусов в Белгороде выдали каски и бронежилеты, что удивило местных жителей. В Единой транспортной компании объяснили, что раздать средства индивидуальной защиты решили после «многочисленных просьб водительского состава» и из-за напряжённой обстановки в регионе.

Некоторых белгородцев возмутило такое решение: «У нас что — военное положение?» — спросили они.

Однако сотрудники компании отметили, что носить каски и бронежилеты водители могут только во время действия сигнала ракетной опасности или обстрела, а не на протяжении всего рабочего дня.

«Военное положение?» Водителей ЕТК в Белгороде обеспечили бронежилетами и касками
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