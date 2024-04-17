Водителям ЕТК выдали бронежилеты, а юные белгородцы вместо отдыха попали в больницу

Владелец и директор ООО «Центр кино „Победа“» Сергей Пирожков прокомментировал закрытие старейших кинотеатров «Радуга» и «Победа». По его словам, выручка за первый квартал 2024 года составила всего 4188,1 тыс. рублей, а долги по зарплате сотрудникам, налогам, прокатной плате и кредитам продолжали расти. В марте кинотеатры приостанавливали свою работу, из-за чего задолженность перед кредиторами увеличилась более чем на 1,5 млн рублей.