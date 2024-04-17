Из-за обстрелов Белгорода в марте росли цены на мясо, молочку и билеты на поезда

По данным Банка России, инфляция в категории непродовольственных товаров составила 6,30% в марте после 6,12% в феврале. Это случилось из-за увеличения расходов на логистику. В марте цены на телевизоры, пылесосы и миксеры падали медленнее, чем в феврале, а цены на бытовые плиты увеличивались быстрее, чем в прошлом месяце. В марте также выросли цены на медикаменты.