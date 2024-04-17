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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Годовая инфляция в Белгородской области увеличилась до 7,29%

Из-за обстрелов Белгорода в марте росли цены на мясо, молочку и билеты на поезда

17 апреля 2024, 13:22
Фото: 1MI

Годовая инфляция в Белгородской области увеличилась до 7,29%

Годовая инфляция в Белгородской области в марте увеличилась с 6,90% до 7,29% по сравнению с февралём. В ЦФО годовой уровень инфляции вырос до 7,57%, а по всей России он практически оставался не изменился и составил 7,72%. Данные представило белгородское отделение Банка России.

Годовая инфляция в Белгородской области по итогам марта 2024 года стала больше и составила 7,29%. Месяцем раньше, в феврале, показатель был на уровне 6,90%.

Сообщается, что рост годовой инфляции в регионе был связан с увеличением издержек производства, уменьшением предложения определённых продовольственных и непродовольственных товаров, а также повышенным спросом населения на некоторые услуги.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары вырос до 9,07%, в феврале показатель составлял 8,29%. Увеличились цены на на молоко, кисломолочные продукты, свинину, мясо птицы и колбасы. Причинами стали обострение оперативной обстановки, увеличение логистических издержек, сокращение предложения скоропортящейся мясной и молочной продукции.

По данным Банка России, инфляция в категории непродовольственных товаров составила 6,30% в марте после 6,12% в феврале. Это случилось из-за увеличения расходов на логистику. В марте цены на телевизоры, пылесосы и миксеры падали медленнее, чем в феврале, а цены на бытовые плиты увеличивались быстрее, чем в прошлом месяце. В марте также выросли цены на медикаменты.

В сфере услуг инфляция выросла до 6,19% против 6,07% в феврале. Это связано с оперативной обстановкой в регионе, из-за которой вырос спрос на поездки в другие регионы страны.

Инфляция в Белгородской области увеличилась, но осталась ниже, чем по РФ
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