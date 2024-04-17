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Какие заведения Белгорода дружелюбны к покупателям с домашними животными

Какие заведения Белгорода дружелюбны к покупателям с домашними животными

17 апреля 2024, 13:40
Фото: МТС
Магазины и кафе в Белгороде, следующие концепции pet-friendly, оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Разные торговые точки по своему усмотрению устанавливают собственные ограничения для клиентов с животными — например, по росту или весу хвостатого посетителя.

Среди дружелюбных к домашним питомцам учреждений в нашем регионе — ряд магазинов с продуктами питания и одеждой, некоторые кафе и рестораны и даже развлекательные центры.

Как сообщается, этой весной в Белгороде таких стикеров стало еще больше. Так, например, об открытии pet-friendly — магазинов в областной столице рассказала руководитель компании мобильной связи.

«Для большинства жителей нашего региона четвероногие друзья — важная часть жизни. Белгородцы охотно заводят кошек, собак и более экзотических представителей фауны, а также часто помогают приютам для бездомных животных и зооволонтерам», — рассказала директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

По данным Всероссийской переписи домашних животных, проведенной в 2023 году, численность домашних питомцев в стране за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют 56% семей. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. Здесь кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве — 42%.

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#Кристина Семенчук#Продукты питания#Домашние животные#Россия#Магазины#Белгород#Рестораны
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