Какие заведения Белгорода дружелюбны к покупателям с домашними животными

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Среди дружелюбных к домашним питомцам учреждений в нашем регионе — ряд магазинов с продуктами питания и одеждой, некоторые кафе и рестораны и даже развлекательные центры.
Как сообщается, этой весной в Белгороде таких стикеров стало еще больше. Так, например, об открытии pet-friendly — магазинов в областной столице рассказала руководитель компании мобильной связи.
«Для большинства жителей нашего региона четвероногие друзья — важная часть жизни. Белгородцы охотно заводят кошек, собак и более экзотических представителей фауны, а также часто помогают приютам для бездомных животных и зооволонтерам», — рассказала директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.
По данным Всероссийской переписи домашних животных, проведенной в 2023 году, численность домашних питомцев в стране за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют 56% семей. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. Здесь кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве — 42%.