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МТС предложила белгородцам скидку на связь 30% при покупке абонемента

МТС предложила белгородцам скидку на связь 30% при покупке абонемента

22 февраля 2024, 11:58
Фото: МТС
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Цифровая экосистема МТС предложила своим новым пользователям абонементы на связь сроком до 12 месяцев. Белгородцы могут подключить тарифы МТС Проще, МТС Больше или МТС Супер в любом розничном магазине МТС и получить скидку до 30%.

На тарифах МТС Больше и МТС Супер абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе МТС Проще абонемент доступен сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.

Стоимость абонементов в Белгороде и области:

  • 3 месяца — 1810 рублей (603 рубля в месяц)
    6 месяцев — 3270 рублей (545 рублей в месяц)
    12 месяцев — 5610 рублей (467,5 рублей в месяц)
«Появление на белгородском телеком-рынке новых экосистемных предложений призвано прежде всего принести нашим абонентам реальную выгоду и удобство в использовании. Использование абонемента на связь как раз одно из таких удобных решений. Пожалуй, самое важное в нем для наших новых клиентов возможность получить значительную скидку на связь 15, 20 и 30 процентов. Удобство в том, что пользователь сам может выбрать, на какой срок ему комфортнее приобрести абонемент и забыть о ежемесячных пополнениях лицевого счета в конкретную дату. При помощи абонемента вся сумма на выбранный срок оплачивается единовременно», — отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

Подробную информацию можно узнать в любом магазине МТС на территории Белгородской области.

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