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Обучение

МТС и БелГУ запускают обучение при помощи VR-технологий

5 апреля 2024, 08:15
Фото: БелГУ
Обучение
Белгород, РФ — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, и Белгородский государственный национальный исследовательский университет (БелГУ) сообщают о запуске образовательного VR-проекта по изучению и использованию технологий виртуальной реальности в различных социальных сферах.

Программа реализуется на базе программного обеспечения, разработанного резидентом инкубационной программы 5G Lab от MTS StartUp Hub, стартапом Varwin.

Так, МТС предоставила возможность своему резиденту MTS StartUp Hub, Varwin, в рамках взаимовыгодного сотрудничества, проработать собственные решения на базе образовательных программ БелГУ.

Экосистема МТС совместно с резидентом Varwin и в партнерстве с НИУ БелГУ запустили образовательную программу по изучению и использованию технологий виртуальной реальности в различных социальных сферах — в рамках проекта «Цифровые кафедры». На платформе виртуальной реальности будут запускаться иммерсивные проекты для технических дисциплин, а также для гуманитарных и естественных наук. Это позволит студентам и педагогам разрабатывать 3D/VR-проекты для решения значимых социальных задач в различных сферах — безопасности окружающей среды и кибербезопасности, городском благоустройстве, научных исследованиях, культурной и развлекательной деятельности.

«МТС и НИУ БелГУ сегодня реализует в нашем регионе один из инновационных проектов в сфере современного высшего образования. Это стало возможным благодаря нашей активной работе со стартапами. МТС не только поддерживает разработчиков денежно, но и готова помогать всеми имеющимися ресурсами: от грантов до содействия с заключением партнерств с ведущими внешними игроками и выходом на потенциальных заказчиков. Мы, как крупнейшая корпорация, заинтересованы в поддержке небольших технологических компаний и талантливых молодых команд. Уверена, VR-проекты, созданные в стенах белгородского госуниверситета, смогут внести значительный вклад в развитие цифровой экономики нашего региона и в практическом плане помогут сделать жизнь его жителей более комфортной и безопасной. Мы в свою очередь готовы развивать и внедрять инновационные технологии в образовательную и другие общественно-значимые сферы жизни Белгородчины», — подчеркнула директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.
«Мы видим мощный потенциал для применения VR-технологий в образовательном процессе университета. Сейчас мы готовимся к запуску собственной VR-лаборатории, где с виртуальными мирами будут работать команды, состоящие из научных сотрудников вуза, студентов и аспирантов. Студенты смогут не только освоить чрезвычайно актуальные сегодня базовые принципы программирования и работы с виртуальными мирами, но и уже в процессе обучения наработать себе профессиональное портфолио, а значит — получить дополнительное преимущество при трудоустройстве в лучшие компании региона и страны», — отметила ректор Белгородского государственного университета Евгения Карловская.
«Мы очень рады, что БелГУ вошел в команду передовых российских вузов, внедряющих VR-инструменты в образовательные процессы, в их числе МГУ, Тюменский и Севастопольские госуниверситеты, Новосибирский государственный педагогический университет и другие. Образовательная платформа Varwin Education развивает у студентов IT-компетенции на базе low-code-программирования. При обучении на ней даже начинающие специалисты смогут создавать и управлять интерактивными 3D/VR-мирами практически в любой сфере бизнеса, науки или культуры. Среди ярких примеров — использование VR-тренажера по криминалистике по обнаружению, фиксации и изъятию следов преступления или создание ярких виртуальных арт-объектов студентами гуманитарных специальностей», — рассказал генеральный директор компании Varwin Сергей Гостевских.
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#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева
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