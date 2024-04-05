МТС и БелГУ запускают обучение при помощи VR-технологий

Экосистема МТС совместно с резидентом Varwin и в партнерстве с НИУ БелГУ запустили образовательную программу по изучению и использованию технологий виртуальной реальности в различных социальных сферах — в рамках проекта «Цифровые кафедры». На платформе виртуальной реальности будут запускаться иммерсивные проекты для технических дисциплин, а также для гуманитарных и естественных наук. Это позволит студентам и педагогам разрабатывать 3D/VR-проекты для решения значимых социальных задач в различных сферах — безопасности окружающей среды и кибербезопасности, городском благоустройстве, научных исследованиях, культурной и развлекательной деятельности.