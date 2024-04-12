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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Кинотеатр

«Надеемся, что мэрия найдёт решение»: минкультуры — о закрывающихся кинотеатрах

12 апреля 2024, 12:08
Фото: 1MI
Кинотеатр

В минкульте ответили на обвинения белгородцев по поводу простаивающих кинозалов

Накануне белгородцев потрясла новость о закрытии в городе двух старейших кинотеатров. От местных жителей в адрес чиновников поступают вопросы о том, почему это произошло и почему кинотеатры в городе простаивают. На обращения горожан отвечает региональный минкульт.

Одно из обращений появилось под постом губернатора. Белгородка пишет, что лишать город таких объектов культурного наследия нельзя. Женщина отметила, что кинотеатр «Победа» — это центр города и история, а таких кинотеатров, как «Радуга», — единицы.

«Что вы там делаете, что у вас в администрации на уме? Это уникальные кинотеатры, это история Белгорода, это жизнь наша, наши воспоминания!» — пишет белгородка.

Также несколько вопросов женщина адресовала региональному министру культуры: «А почему у нас который год простаивают кинотеатры? Может, дело не только в отсутствии кассовых сборов от показа? Может, нужно что-то придумать и спасти? Или опять торговый центр построите либо новостройку?»

На обвинение жителей ответило министерство культуры области. В ведомстве подчеркнули, что для доступа белгородцев к современному прокату в регионе функционирует 19 цифровых кинозалов и 14 коммерческих кинотеатров.

Из-за введения западных санкций на демонстрацию зарубежных фильмов для поддержки коммерческих кинотеатров из регионального бюджета была выделена субсидия на возмещение затрат, связанных с оплатой права на публичный показ кинофильмов, сообщает минкульт.

Также белгородцам рассказали, что для организации коммерческих показов ведётся сотрудничество с шести ведущими российскими кинопрокатными компаниями. В прошлом году в муниципальных кинозалах выпущено в прокат 52 фильма, в 2,5 раза выросла посещаемость, утверждают представители ведомства.

Подчёркивается, что оперативная обстановка, которая складывается сейчас в регионе и Белгороде, не даёт возможности кинотеатрам открыть свои двери для посетителей.

Надеемся, что администрация города Белгорода, в собственности которой находятся кинотеатры «Радуга» и «Победа», найдёт решения, чтобы сохранить любимые кинотеатры в том или ином виде!
министерство культуры Белгородской области

Ранее информацию о закрытии кинотеатров прокомментировал их владелец Сергей Пирожков. По его словам, ситуация начала ухудшаться в декабре минувшего года.

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#Алина Харина#Город#Общество#Победа#Кинотеатр#Новости Белгорода#Радуга#Белгород#Минкульт
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