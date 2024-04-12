«Надеемся, что мэрия найдёт решение»: минкультуры — о закрывающихся кинотеатрах

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Одно из обращений появилось под постом губернатора. Белгородка пишет, что лишать город таких объектов культурного наследия нельзя. Женщина отметила, что кинотеатр «Победа» — это центр города и история, а таких кинотеатров, как «Радуга», — единицы.
«Что вы там делаете, что у вас в администрации на уме? Это уникальные кинотеатры, это история Белгорода, это жизнь наша, наши воспоминания!» — пишет белгородка.
Также несколько вопросов женщина адресовала региональному министру культуры: «А почему у нас который год простаивают кинотеатры? Может, дело не только в отсутствии кассовых сборов от показа? Может, нужно что-то придумать и спасти? Или опять торговый центр построите либо новостройку?»
На обвинение жителей ответило министерство культуры области. В ведомстве подчеркнули, что для доступа белгородцев к современному прокату в регионе функционирует 19 цифровых кинозалов и 14 коммерческих кинотеатров.
Из-за введения западных санкций на демонстрацию зарубежных фильмов для поддержки коммерческих кинотеатров из регионального бюджета была выделена субсидия на возмещение затрат, связанных с оплатой права на публичный показ кинофильмов, сообщает минкульт.
Также белгородцам рассказали, что для организации коммерческих показов ведётся сотрудничество с шести ведущими российскими кинопрокатными компаниями. В прошлом году в муниципальных кинозалах выпущено в прокат 52 фильма, в 2,5 раза выросла посещаемость, утверждают представители ведомства.
Подчёркивается, что оперативная обстановка, которая складывается сейчас в регионе и Белгороде, не даёт возможности кинотеатрам открыть свои двери для посетителей.
Надеемся, что администрация города Белгорода, в собственности которой находятся кинотеатры «Радуга» и «Победа», найдёт решения, чтобы сохранить любимые кинотеатры в том или ином виде!
министерство культуры Белгородской области
Ранее информацию о закрытии кинотеатров прокомментировал их владелец Сергей Пирожков. По его словам, ситуация начала ухудшаться в декабре минувшего года.