«Надеемся, что мэрия найдёт решение»: минкультуры — о закрывающихся кинотеатрах

Также несколько вопросов женщина адресовала региональному министру культуры: «А почему у нас который год простаивают кинотеатры? Может, дело не только в отсутствии кассовых сборов от показа? Может, нужно что-то придумать и спасти? Или опять торговый центр построите либо новостройку?»