«Ищем варианты». Есть шанс вернуть белгородцам кинотеатры «Радуга» и «Победа»?

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
По словам Сергея Пирожкова, первый квартал 2024 года оказался провальным для кинотеатров. За этот период выручка составила всего 4188,1 тыс. рублей, а перечисленные предприятием налоги и сборы — 851,8 тыс. рублей.
Да, «Русич», «Победа» и «Радуга» более безопасны, чем кинотеатры в ТРЦ, но стены метровой толщины не способны защитить от экономического давления.
Сергей Пирожков
Директор кинотеатров подчеркнул, что задолженность по зарплате, налогам с неё, прокатной плате и прочим кредитам превысила «все разумные пределы». Владелец предприятия также отметил, что даже самые лучшие прокаты в прифронтовом городе «не влетели».
В марте из-за обстрелов деятельность кинотеатров была приостановлена на время. За этот период задолженность перед кредиторами увеличилась более чем на 1,5 млн рублей.
Пирожков также сообщил, что шансов на дополнительную поддержку от региона нет. Он отправлял письмо властям, но получил отрицательный ответ. Продолжать деятельность в таких обстоятельствах было безответственно и неразумно, подчеркнул владелец. Поэтому с 11 апреля он ввёл для двух старейших кинотеатров режим простоя и инициировал начало ликвидации предприятия.
С экономической точки зрения моё предприятие в данных обстоятельствах нежизнеспособно. Более того, для меня с марта 2020 года ООО «Центр кино „Победа“ — это скорее не бизнес, а некий социальный проект, который я обязался сохранять, насколько хватит моих сил.
Сергей Пирожков
В ходе интервью владелец кинотеатров также отметил, что новость о закрытии «Победы» и «Радуги» ожидаемо вызвала негативную реакцию среди белгородцев. Как отмечает Пирожков, закрытие кинотеатров в центре города — это всегда плохой знак, но остановка деятельности «Победы», которая была открыта в 1960 году к 15-летию Великой Победы, в момент, когда город под обстрелом — «это плохо вдвойне».
Власти города и области отреагировали на обращения местных жителей. Сейчас между Пирожковым, руководством города и министерством экономразвития ведётся диалог о том, как вернуть городу старейшие кинотеатры.
О закрытии кинотеатров белгородцы узнали 11 апреля. На зданиях повесили таблички, на которых сообщалось о полной ликвидации предприятия.
Позже информацию прокомментировал глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор отметил, что первая проблема заключается в том, что в кинотеатры никто не ходит. Вторая проблема в том, что кинотеатры коммерческие, из-за малого числа посетителей им становится тяжело содержать помещение и платить сотрудникам зарплату. Губернатор поручил встретиться с арендаторами и найти решение.
Также ситуацию комментировал и Сергей Пирожков. Он отметил, что всё стало ухудшаться в декабре прошлого года. У кинотеатров накопилось немалого долгов.
После в региональном минкульте ответили на обвинения белгородцев по поводу простаивающих кинозалов. Министерство также выразило надежду, что администрация города найдёт решение, чтобы сохранить кинотеатры.