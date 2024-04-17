«Ищем варианты». Есть шанс вернуть белгородцам кинотеатры «Радуга» и «Победа»?

В ходе интервью владелец кинотеатров также отметил, что новость о закрытии «Победы» и «Радуги» ожидаемо вызвала негативную реакцию среди белгородцев. Как отмечает Пирожков, закрытие кинотеатров в центре города — это всегда плохой знак, но остановка деятельности «Победы», которая была открыта в 1960 году к 15-летию Великой Победы, в момент, когда город под обстрелом — «это плохо вдвойне».