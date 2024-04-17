Соседям тоже достаётся: 2,9 тысячи раз обстреляли Курскую область с начала СВО

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
С начала СВО зафиксировано 2890 обстрелов Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Наибольший ущерб нанесён Глушковскому району.
Уже восстановлено 50 многоквартирных зданий и 975 частных домов, а также два магазина и семь социальных объектов, которые пострадали от обстрелов.
Планируется провести ремонт 473 частных домов и восстановление восьми многоквартирных зданий. Из общего числа в Тëткино находится 384 частных дома и восемь многоквартирных.
Напомним, что в Белгородской области сегодня в 14:30 сбили беспилотный летательный аппарат. О каких-либо последствиях на земле не сообщалось. Также неизвестно, над каким именно районом это произошло.