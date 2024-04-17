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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Обстрел

Соседям тоже достаётся: 2,9 тысячи раз обстреляли Курскую область с начала СВО

17 апреля 2024, 14:29
Фото: Изображение Midjourney
Обстрел

2890 обстрелов зафиксировали в Курской области с начала СВО

Больше всего пострадал Глушковский район. Уже восстановлено 50 многоквартирных зданий и 975 частных домов, пишут «Курские известия».

С начала СВО зафиксировано 2890 обстрелов Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Наибольший ущерб нанесён Глушковскому району.

Уже восстановлено 50 многоквартирных зданий и 975 частных домов, а также два магазина и семь социальных объектов, которые пострадали от обстрелов.

Планируется провести ремонт 473 частных домов и восстановление восьми многоквартирных зданий. Из общего числа в Тëткино находится 384 частных дома и восемь многоквартирных.

Напомним, что в Белгородской области сегодня в 14:30 сбили беспилотный летательный аппарат. О каких-либо последствиях на земле не сообщалось. Также неизвестно, над каким именно районом это произошло.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Курская область#Черноземье#Белгород#СВО#Обстрел ВСУ
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