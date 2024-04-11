В Белгороде закрылись старейшие кинотеатры: в чём причина и что говорят жители?

Всего в Белгороде насчитывалось семь кинотеатров, два из которых — «Победа» и «Радуга». Теперь же в центре города не осталось ни одного кинотеатра, который могли бы посетить горожане. Ближайшие находятся на Харьковской горе — «Русич» и в торговом центре «Мега Гринн» — «ГриннФильм». При этом посещать первый киноцентр теперь небезопасно: только в начале апреля рядом с ним упал обломок украинского снаряда. Правда, бронеплёнка на стёклах защитила их от разрушения.