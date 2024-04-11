В Белгороде закрылись старейшие кинотеатры: в чём причина и что говорят жители?

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Сегодня белгородцы узнали о решении сразу двух кинотеатров прекратить свою работу. На днях на зданиях «Радуги» и «Победы» появились таблички, предупреждающие жителей о полной ликвидации предприятия.
Однако с чем связано решение о закрытии, горожанам руководство кинотеатров не рассказало.
Отметим, что кинотеатр «Победа» работал в Белгороде ещё с 1960 года, а «Радуга» — с 1969 года. Оба этих кинотеатра в настоящее время принадлежат ООО «Центр кино „Победа“». Компания была зарегистрирована в Белгороде в 2006 году.
Несмотря на то, что точная причина закрытия кинотеатров в Белгороде неизвестна, есть несколько моментов, которые могли привести руководство к такому решению.
Например, ещё в 2022 году сотрудники компании на протяжении трёх месяцев не получали заработную плату: руководство киноцентра задолжало работникам около 1 млн 588 тыс. рублей. После этого в отношении директора компании Сергея Пирожкова возбудили уголовное дело.
Но и это ещё не всё: суммарно за 2022 год выручка двух кинотеатров сократилась на 60%. По словам Пирожкова, отрасли нужно каждый месяц показывать премьеры похожие по ажиотажу на «Чебурашку», чтобы выходить в плюс, но Минкульт РФ отстранился от этой проблемы.
Интересно, что в мае 2023 года руководство столкнулось с очередной трудностью: в тот период у кинотеатров насчитывался долг в размере 7 млн рублей.
Чистые активы компании начали снижаться ещё в 2020 году, пока в 2023 году не привели к минусу на 3,6 млн рублей.
Несмотря на череду неудач, в работе кинотеатров были и белые полосы: прямо перед закрытием они показали первую за четыре года прибыль в 4,2 млн рублей. Выручка же от продаж на тот момент составила 35,3 млн рублей.
По всей видимости, причина закрытия кинотеатров кроется в накопившихся долгах. В министерстве культуры Белгородской области сообщили, что не могут помочь ООО «Центр кино „Победа“» закрыть их долги, поскольку оно является коммерческой организацией.
Ранее ведомство уже пыталось поддержать компанию: оно одобрило заявку кинотеатра на модернизацию и выделило субсидию в размере 5 млн рублей. Однако помочь ещё чем-то в минкульте региона старейшим кинотеатрам не в силах.
Единственное, чем ведомство может посодействовать в данной проблеме — это предложить нескольким сотрудникам кинотеатра трудоустроиться в других местах. Однако где именно, в минкульте не уточнили.
Новость о закрытии старейших кинотеатров сильно огорчила белгородцев: многие из старожил региона с самого детства посещали их вместе с родителями, а чуть повзрослев, ходили туда с друзьями.
Большинство горожан считают, что после конца специальной военной операции они снова массово пойдут в кинотеатры. Однако тогда придётся отсеять два полюбившихся им варианта: «Победу» и «Радугу».
Часть жителей отметили, что закрывать как минимум один кинотеатр из двух в период СВО достаточно странно.
«Закрыть кинотеатр „Победа“ в период СВО? У нас не будет победы?», — задались вопросом белгородцы.
Другие считают, что в центре теперь не останется мест, которые можно было бы посетить вместе с семьёй.
Всего в Белгороде насчитывалось семь кинотеатров, два из которых — «Победа» и «Радуга». Теперь же в центре города не осталось ни одного кинотеатра, который могли бы посетить горожане. Ближайшие находятся на Харьковской горе — «Русич» и в торговом центре «Мега Гринн» — «ГриннФильм». При этом посещать первый киноцентр теперь небезопасно: только в начале апреля рядом с ним упал обломок украинского снаряда. Правда, бронеплёнка на стёклах защитила их от разрушения.
Оставшиеся кинозалы находятся ещё дальше от центра.
Если «Победа» полюбилась жителям за удобное расположение, то в «Радугу» ходили любители комфорта: в этом учреждении был установлен самый большой экран в городе. Размеры экрана составляли 22×16 метров, а один единственный зал мог вмещать в себя 537 зрителей.