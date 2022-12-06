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Сотрудники белгородского кинотеатра «Победа» не видели зарплату три месяца

Сегодня, 07:20
Сумма задолженности составила 1,6 млн рублей. В отношении директора центра кино «Победа» завели административное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

На протяжении трёх месяцев сотрудники ООО «Центр кино „Победа“» не получали зарплату. В ходе проверки было выявлено, что директор нарушил трудовое законодательство и накопил долг в размере 1 588 799,64 рубля.

Прокуратурой ведётся работа по взысканию задолженности. В отношении директора завели административное дело по статье за невыплату или неполную выплату зарплаты в установленный срок (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), руководителю также внесли представление.

ООО «Центр кино „Победа“» зарегистрировано в Белгороде в 2006 году. Руководителем и основным владельцем (80%) центра является Сергей Пирожков.

Примечательно, что это не первый кинотеатр, который переживает кризис. У владельца «Русича» тоже не всё так гладко: мэрия хочет забрать здание и землю под ним из-за несвоевременной оплаты аренды.

Мэрия Белгорода хочет забрать здание кинотеатра «Русич» и землю под ним
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#София Чугай#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Победа#Кинотеатр#Зарплата#Задолженность#Прокуратура
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