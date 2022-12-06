Сотрудники белгородского кинотеатра «Победа» не видели зарплату три месяца

На протяжении трёх месяцев сотрудники ООО «Центр кино „Победа“» не получали зарплату. В ходе проверки было выявлено, что директор нарушил трудовое законодательство и накопил долг в размере 1 588 799,64 рубля.
Прокуратурой ведётся работа по взысканию задолженности. В отношении директора завели административное дело по статье за невыплату или неполную выплату зарплаты в установленный срок (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), руководителю также внесли представление.
ООО «Центр кино „Победа“» зарегистрировано в Белгороде в 2006 году. Руководителем и основным владельцем (80%) центра является Сергей Пирожков.
Примечательно, что это не первый кинотеатр, который переживает кризис. У владельца «Русича» тоже не всё так гладко: мэрия хочет забрать здание и землю под ним из-за несвоевременной оплаты аренды.