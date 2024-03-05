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Published Сегодня, 09:13

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Updated Сегодня, 09:15

Кинотеатр

В кинотеатрах Белгорода анонсировали показ второй части фильма «Дюна»

5 марта 2024, 09:13
Фото: 1MI
Кинотеатр

В Белгороде покажут вторую часть фильма «Дюна»

Фильмы можно посмотреть в кинотеатрах «Радуга» и «Победа», заметил «Белгородский канал». А в «Мега Гринне» сейчас доступна к просмотру первая часть картины.

В белгородских кинотеатрах покажут вторую часть фильма «Дюна». Возрастное ограничение: 16+. Картина уже доступна в прокате в кинотеатрах «Победа» и «Радуга». На ближайшие два дня свободных билетов уже нет.

Отметим, что в «Мега Гринне» к просмотру сейчас доступна первая часть блокбастера. Возрастное ограничение: 12+.

В остальных же кинотеатрах Белгорода — «Русиче», «Синема Парке», и «Синема Старе» — информации о прокате фильма на момент публикации нет.

Напомним, что на днях губернатор Белгородской области рассказал о походе в кинотеатр на просмотр фильма «Мастер и Маргарита».

«Дюна 2» в «Радуге»«Дюна 2» в «Радуге»
«Дюна 2» в «Победе»«Дюна 2» в «Победе»
«Дюна» в «Гриннфильме»«Дюна» в «Гриннфильме»
«Дюна 2» в «Радуге»
Фото: «Яндекс. Афиша»
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