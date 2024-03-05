В кинотеатрах Белгорода анонсировали показ второй части фильма «Дюна»

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В белгородских кинотеатрах покажут вторую часть фильма «Дюна». Возрастное ограничение: 16+. Картина уже доступна в прокате в кинотеатрах «Победа» и «Радуга». На ближайшие два дня свободных билетов уже нет.
Отметим, что в «Мега Гринне» к просмотру сейчас доступна первая часть блокбастера. Возрастное ограничение: 12+.
В остальных же кинотеатрах Белгорода — «Русиче», «Синема Парке», и «Синема Старе» — информации о прокате фильма на момент публикации нет.
Напомним, что на днях губернатор Белгородской области рассказал о походе в кинотеатр на просмотр фильма «Мастер и Маргарита».