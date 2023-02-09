Директор белгородских кинотеатров заявил о саботаже со стороны Минкультуры РФ

В 2022 году выручка кинотеатров снизилась примерно на 60%. По словам Пирожкова, Минкульт РФ отстранился от проблемы и игнорирует тот факт, что отрасли нужно каждый месяц по премьере, подобной фильму «Чебурашка», для восстановления. Традиционно наиболее кассовые проекты заявлены на Новый год, но до него дотянут далеко не все кинотеатры.