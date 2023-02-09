Директор белгородских кинотеатров заявил о саботаже со стороны Минкультуры РФ

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Директор белгородских кинотеатров «Победа» и «Радуга» Сергей Пирожков объяснил успех «Чебурашки» и рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются российские кинотеатры. Без достаточно частого появления подобных проектов им попросту грозит закрытие.
В 2022 году выручка кинотеатров снизилась примерно на 60%. По словам Пирожкова, Минкульт РФ отстранился от проблемы и игнорирует тот факт, что отрасли нужно каждый месяц по премьере, подобной фильму «Чебурашка», для восстановления. Традиционно наиболее кассовые проекты заявлены на Новый год, но до него дотянут далеко не все кинотеатры.
Как отмечает бизнесмен, для министерства киноотрасль начинается и заканчивается на кинопроизводстве. Все деньги отдают продюсерам на производство фильмов. Поддержка же кинотеатрам не оказывается.
«Если Минкульт будет также заниматься саботажем, то смотреть эти фильмы будет просто негде», — подчеркнул Пирожков.
Также, по словам эксперта, привлекать зрителя различными ухищрениями не нужно. Необходимо регулярно показывать в кинотеатрах качественные фильмы. Практика показа фильмов прошлых лет также работает, но существенной выручки не приносит.
Что касается «Чебурашки», то секретом его успеха эксперт считает синергию многих факторов. Прежде всего это попадание в ожидания зрителей. Учёл Пирожков и региональный фактор, ведь для белгородцев, например, резко сократились альтернативные способы проведения новогодних праздников.
В белгородских кинотеатрах столкнулись и с другими проблемами. В декабре в прокуратуре сообщили, что сотрудникам ООО «Центр кино „Победа“» не выплачивали зарплату в течение трёх месяцев. Сумма долга на тот момент составляла почти 1,6 млн рублей.
Проблемы разного характера возникают и у кинотеатра «Русич»: от судебных разбирательств до жалоб зрителей на вмятины на киноэкране.