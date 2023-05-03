«Мы только собирали долги»: директор кинотеатров в Белгороде — о ситуации в индустрии

О том, что «отрасль при смерти», сообщалось и ранее. Однако накануне власти анонсировали поддержку кинотеатров в размере 30 млн рублей. До этого и губернатор Вячеслав Гладков высказался о проблеме. Как заявил глава региона, кроме «Чебурашки» нечего смотреть. Люди в кинотеатры практически не идут.