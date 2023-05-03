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«Мы только собирали долги»: директор кинотеатров в Белгороде — о ситуации в индустрии

3 мая 2023, 12:58
Фото: 1MI

Директор кинотеатров в Белгороде сообщил о долгах в 7 млн рублей

Директор двух белгородских кинотеатров рассказал о проблемах, долгах и выборе между плохими и очень плохими фильмами. Он надеется на помощь от государства. Подробности сообщает «Абирег».

Директор и совладелец белгородских кинотеатров «Победа» и «Радуга» Сергей Пирожков рассказал о проблемах, субсидиях и долгах.

Стало известно, что кинотеатрам выделят 30 млн рублей на компенсацию прокатной платы по лицензионным договорам за 2022 год. Размер компенсации будет зависеть от суммы прокатной платы по лицензионным договорам. Финансовую помощь должны предоставить летом.

По словам Пирожкова, он рассчитывает на субсидию в 4 млн рублей. Средства он планирует направить на сохранение рабочих мест и выплату долгов. Последние составили порядка 7 млн рублей.

«В 2022 году мы попали в глубочайшую финансовую яму, нам нечего было показывать, мы только собирали долги. Тяжёлые времена для кинотеатров ещё не прошли», — подчеркнул Пирожков.

Также директор кинотеатров поделился, что заработать на показах стало невозможным. С его слов, на это лето нет ни одного релиза фильма, на котором кинотеатры получат прибыль. Приходят по два-три зрителя.

Показывать зарубежное кино легальной возможности нет. Однако запрет не всегда останавливает владельцев.

«Я не считаю показ зарубежных фильмов каким-то глобальным преступлением. Потому что кинотеатры выбирают между плохими и очень плохими фильмами», — отметил Пирожков.

О том, что «отрасль при смерти», сообщалось и ранее. Однако накануне власти анонсировали поддержку кинотеатров в размере 30 млн рублей. До этого и губернатор Вячеслав Гладков высказался о проблеме. Как заявил глава региона, кроме «Чебурашки» нечего смотреть. Люди в кинотеатры практически не идут.

В феврале Сергей Пирожков заявил о саботаже со стороны Минкультуры РФ. По его словам, ведомство отстранилось от проблемы и игнорирует тот факт, что отрасли нужно каждый месяц по премьере, подобной фильму «Чебурашка», для восстановления.

 

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Кинотеатр#Общество#Помощь#Кино#Поддержка#Долг#Субсидия
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