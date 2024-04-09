Притворявшаяся частным детективом на «Яндекс. Услугах» белгородка пойдёт под суд

Напомним, что об этом преступлении стало известно ещё в январе 2024 года. 72-летняя женщина утратила связь со своим сыном несколько лет назад, поэтому решила его разыскать. Мошеннице она передавала не только деньги, но и лекарства, поскольку у её сына есть хронические заболевания.