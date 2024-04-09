Притворявшаяся частным детективом на «Яндекс. Услугах» белгородка пойдёт под суд

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
44-летняя жительница Белгорода разместила на «Яндекс. Услугах» ложное объявление о предоставлении услуг частного детектива. К ней обратилась женщина с просьбой помочь найти её сына.
Белгородка несколько раз сообщала пенсионерке ложные сведения о местонахождении её сына, чтобы получать всё больше денег якобы для его поиска в Москве. Всего женщина украла у пожилой жительницы 14 тыс. рублей.
В отношении белгородки, которая ранее была судима, возбудили уголовное дело за мошенничество с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что об этом преступлении стало известно ещё в январе 2024 года. 72-летняя женщина утратила связь со своим сыном несколько лет назад, поэтому решила его разыскать. Мошеннице она передавала не только деньги, но и лекарства, поскольку у её сына есть хронические заболевания.
Позже женщина сообщила пенсионерке, что мужчина якобы ушёл в монастырь.