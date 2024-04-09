Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Пожилая белгородка наткнулась на мошенника на «Яндекс. Услугах»

Притворявшаяся частным детективом на «Яндекс. Услугах» белгородка пойдёт под суд

9 апреля 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney

Пожилая белгородка наткнулась на мошенника на «Яндекс. Услугах»

Пенсионерка хотела найти своего сына, с которым несколько лет назад оборвалась связь, поэтому обратилась к частному детективу — женщине, которая оказалась мошенницей. Та похитила у белгородки деньги и соврала о местонахождении её сына. Материалы дела отправили в суд, сообщили в прокуратуре региона.

44-летняя жительница Белгорода разместила на «Яндекс. Услугах» ложное объявление о предоставлении услуг частного детектива. К ней обратилась женщина с просьбой помочь найти её сына.

Белгородка несколько раз сообщала пенсионерке ложные сведения о местонахождении её сына, чтобы получать всё больше денег якобы для его поиска в Москве. Всего женщина украла у пожилой жительницы 14 тыс. рублей.

В отношении белгородки, которая ранее была судима, возбудили уголовное дело за мошенничество с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что об этом преступлении стало известно ещё в январе 2024 года. 72-летняя женщина утратила связь со своим сыном несколько лет назад, поэтому решила его разыскать. Мошеннице она передавала не только деньги, но и лекарства, поскольку у её сына есть хронические заболевания.

Позже женщина сообщила пенсионерке, что мужчина якобы ушёл в монастырь.

«Частный детектив» украла у пенсионерки деньги и соврала об уходе её сына в монастырь
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородские спасатели МЧС стали жертвами мошенника. Им оказался их коллегаВы подозреваемый, в квартире пройдёт обыск — новая схема обмана от мошенниковЖену бойца СВО пытался развести украинский мошенник — пугал, что её муж попал в плен
#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Мошенники#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова#Частный детектив
Подпишитесь
Иначе будем жить как на скотном дворе. О чём говорил Савченко на презентации книги?
Сегодня, 06:53
«В больницах не хватает лекарств»: белгородцев запугивают новым фейком
Сегодня, 06:31
«Ситуация тревожная»: белгородских детей увезли в регион, в котором объявили режим ЧС
Сегодня, 06:47
ИТ-ипотека: выгодные варианты от «Трансюжстрой»
Сегодня, 07:15
«Тор» уничтожил беспилотники-разведчики на подлёте к Белгородской области
Сегодня, 06:20
В Белгороде откроют набережную «Берега». Вход будет платным или бесплатным?
Сегодня, 07:16
"