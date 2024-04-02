Белгородцы продолжают голосовать за проекты для благоустройства

В этом году на территории области хотят благоустроить 28 общественных пространств и три дворовые территории МКД. Также реализуют проекты победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Их воплотят в жизнь в Строителе, Губкине, Алексеевке. Сообщается, что уже благоустроено 239 общественных пространств с начала запуска проекта.