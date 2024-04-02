Белгородцы продолжают голосовать за проекты для благоустройства

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Суть голосования заключается в выборе общественных пространств, нуждающихся в реконструкции. Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В результате в 2025 году будут реализованы те концепции, которые получат наибольшую поддержку. В голосовании представлено 28 общественных пространств.
Активнее остальных голосуют жители Губкинского и Старооскольского горокругов. В каждом из них уже собрали более 10 тыс. голосов. Замыкает тройку лидеров Белгородский район — более 9 тыс. голосов.
В этом году на территории области хотят благоустроить 28 общественных пространств и три дворовые территории МКД. Также реализуют проекты победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Их воплотят в жизнь в Строителе, Губкине, Алексеевке. Сообщается, что уже благоустроено 239 общественных пространств с начала запуска проекта.