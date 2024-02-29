На благоустройство парка Маршалково под Белгородом потратят 111 млн рублей

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Подрядчика, который благоустроит парк Маршалково в Строителе, ищет управление социального строительства Яковлевского горокруга. Начальная цена контракта составляет 111 млн 224 тыс. 800 рублей. Исполнителя выберут 12 марта.
Подрядчик должен приступить к работам 1 апреля. Благоустроить парк необходимо до 30 ноября.
Исполнитель контракта благоустроит парк, наладит систему электроснабжения, наружное освещение, сети связи.
На территории уложат плитку, посеют газоны, установят детский игровой комплекс, качели, спортивный комплекс с тренажёрами. В парке высадят деревья и кустарники: можжевельники, самшиты, барбарисы.