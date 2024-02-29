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Парк

На благоустройство парка Маршалково под Белгородом потратят 111 млн рублей

29 февраля 2024, 09:12
Фото: 1MI
Парк

Под Белгородом благоустроят парк Маршалково

Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2024 года. В парке высадят деревья, наладят освещение, установят детский комплекс, следует из документов госзакупки.

Подрядчика, который благоустроит парк Маршалково в Строителе, ищет управление социального строительства Яковлевского горокруга. Начальная цена контракта составляет 111 млн 224 тыс. 800 рублей. Исполнителя выберут 12 марта.

Подрядчик должен приступить к работам 1 апреля. Благоустроить парк необходимо до 30 ноября.

Исполнитель контракта благоустроит парк, наладит систему электроснабжения, наружное освещение, сети связи.

На территории уложат плитку, посеют газоны, установят детский игровой комплекс, качели, спортивный комплекс с тренажёрами. В парке высадят деревья и кустарники: можжевельники, самшиты, барбарисы.

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#Общество#Белгородская область#Благоустройство#Строитель#Парк#Госзакупки#Белгород#Алина Харина
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