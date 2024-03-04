Белгородцев просят проголосовать за территорию, нуждающуюся в благоустройстве

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
Жители Белгородской области смогут проголосовать за благоустройство территории своего города или села во Всероссийском голосовании. Начало опроса запланировано на 15 марта.
Благодаря голосованию белгородцы могут выбрать парк, сквер, детскую или спортивную площадки, которые, по их мнению, пора благоустроить. В этом году рядом с избирательными участками будут открыты пункты по выбору объектов благоустройства. Рядом будут находиться волонтёры, готовые помочь жителям с заполнениями бланков.
Всего в этом году на голосование вынесут 28 объектов. Принять участие смогут жители всех муниципалитетов, кроме Краснояружского и Ровеньского районов.
Голосование проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», созданного по решению президента России Владимира Путина.