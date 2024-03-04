Белгородцев просят проголосовать за территорию, нуждающуюся в благоустройстве

Благодаря голосованию белгородцы могут выбрать парк, сквер, детскую или спортивную площадки, которые, по их мнению, пора благоустроить. В этом году рядом с избирательными участками будут открыты пункты по выбору объектов благоустройства. Рядом будут находиться волонтёры, готовые помочь жителям с заполнениями бланков.