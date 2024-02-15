Более 22 млн рублей потратят на благоустройство двух скверов у больниц в Белгороде

В прошлом году у белгородцев была возможность проголосовать за варианты благоустройства шести территорий. Голосование стартовало 15 апреля 2023 года. В числе предложенных проектов были как упомянутый сквер, так и тот, который находится около детской поликлиники № 4. Ещё два сквера должны появиться в городе тоже в 2024 году. Суммарно на эти проекты готовы потратить 59 млн рублей.