Более 22 млн рублей потратят на благоустройство двух скверов у больниц в Белгороде

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Published Сегодня, 08:42
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В Белгороде приведут в порядок ещё два общественных пространства. В городе собираются благоустроить скверы у детской поликлиники № 4 и на улице Садовой, 102. Заказчиком выступает управление капитального строительства мэрии. Подрядчиков определят 27 февраля.
Сквер на Садовой неподалёку от областной больницы благоустроят за 17,2 млн рублей. Заявки от потенциальных исполнителей можно подавать до 22 февраля. Согласно техническому заданию, на территории необходимо провести подготовительные и демонтажные работы, отремонтировать тротуары, установить малые архитектурные формы и фонари, выполнить озеленение.
Финансирование работ осуществляется за счёт субсидии из городского и федерального бюджетов, поскольку ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Выполнить благоустройство подрядчик должен до 1 августа 2024 года.
Подробнее ознакомиться с тем, как будет выглядеть сквер, можно в галерее изображений ниже.
В прошлом году у белгородцев была возможность проголосовать за варианты благоустройства шести территорий. Голосование стартовало 15 апреля 2023 года. В числе предложенных проектов были как упомянутый сквер, так и тот, который находится около детской поликлиники № 4. Ещё два сквера должны появиться в городе тоже в 2024 году. Суммарно на эти проекты готовы потратить 59 млн рублей.
Благоустройство сквера у детской поликлиники № 4 обойдётся в 4,8 млн рублей. Объект располагается на улице Щорса, 43. Объём работ на указанной территории будет уже меньше — от подрядчика требуется только установка малых архитектурных форм.
Средства на благоустройство сквера аналогично выделили из городского и федерального бюджетов. Сроки выполнения работ такие же — до 1 августа 2024 года.
С информацией о том, где будут проводиться работы, можно также ознакомиться на прикреплённом изображении.
С 15 апреля по 31 мая 2023 года белгородцы голосовали за варианты благоустройства общественных пространств. Реконструкцию выбранных жителями объектов проводят в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В прошлом году голосование проводилось по 30 объектам в десяти муниципалитетах. В их числе был и Белгород. В списке объектов были «Комсомольский» сквер, скверы у детской поликлиники № 4, по улице Дегтярёва, по улице Садовая, 102, по улице Попова, 100б — улице Мичурина, а также аллея по проспекту Ватутина.
В общем же на реконструкцию территорий в 2024 году белгородским муниципалитетам выделили 500 млн рублей.